竹市春季兒童廢電池回收競賽 3萬名師生一起保護環境

2019-04-05 14:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹市環保局4月辦理「2019新竹市春季兒童廢電池回收競賽月活動」，落實孩童身體力行參與廢電池回收愛地球行動，計有35所國小、約3萬名師生參與。

環保局表示，去年廢電池回收競賽月活動總計回收1萬1938公斤，平均每位兒童回收重量達0.4公斤，約等於每位學生攜帶22顆3號電池到校回收。

此次競賽活動以學校班級為單位，在上學期4月份及下學期10月份辦理，邀請全校師生將家中及學校使用過的廢乾電池、廢鋰電池及廢鈕釦型電池進行回收，各校第1名至第3名班級由環保局提供小額禮券以資鼓勵，藉由活動加強宣導廢電池正確回收觀念。

環保局長江盛任強調，電池含有汞、鎘等重金屬，未回收的廢電池若遭棄置於環境中，將導致重金屬汙染情形，同時可能造成生物危害及環境汙染。

1顆1號電池爛在泥土裏，能使1平方公尺的土壤永久失去利用價值；1顆常用於手錶的水銀電池，可使600公噸水無法飲用，相當於一個人一生的飲水量，如果進入人體，亦會囤積體內造成健康受損。

為避免造成環境衝擊及人體危害，鼓勵國小學生愛護環境，只要透過生活中一個小小的「電池回收」動作，就能幫忙守護優質的環境。