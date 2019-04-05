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竹市春季兒童廢電池回收競賽 3萬名師生一起保護環境

2019-04-05 14:10聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹市環保局4月辦理「2019新竹市春季兒童廢電池回收競賽月活動」，落實孩童身體力行參與廢電池回收愛地球行動，計有35所國小、約3萬名師生參與。

環保局表示，去年廢電池回收競賽月活動總計回收1萬1938公斤，平均每位兒童回收重量達0.4公斤，約等於每位學生攜帶22顆3號電池到校回收。

此次競賽活動以學校班級為單位，在上學期4月份及下學期10月份辦理，邀請全校師生將家中及學校使用過的廢乾電池、廢鋰電池及廢鈕釦型電池進行回收，各校第1名至第3名班級由環保局提供小額禮券以資鼓勵，藉由活動加強宣導廢電池正確回收觀念。

環保局長江盛任強調，電池含有汞、鎘等重金屬，未回收的廢電池若遭棄置於環境中，將導致重金屬汙染情形，同時可能造成生物危害及環境汙染。

1顆1號電池爛在泥土裏，能使1平方公尺的土壤永久失去利用價值；1顆常用於手錶的水銀電池，可使600公噸水無法飲用，相當於一個人一生的飲水量，如果進入人體，亦會囤積體內造成健康受損。

為避免造成環境衝擊及人體危害，鼓勵國小學生愛護環境，只要透過生活中一個小小的「電池回收」動作，就能幫忙守護優質的環境。

江盛任表示，民眾可將廢電池交給清潔隊資源回收車、風收站、回收商，也可就近投入設置廢電池回收筒的場所，包括各大型或連鎖超商、超市、量販店、藥妝店等處，切勿隨意丟棄，造成環境汙染。

新竹市環保局4月辦理「2019新竹市春季兒童廢電池回收競賽月活動」，落實孩童身體...
新竹市環保局4月辦理「2019新竹市春季兒童廢電池回收競賽月活動」，落實孩童身體力行參與廢電池回收愛地球行動。圖／新竹市環保局提供
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新竹市環保局4月辦理「2019新竹市春季兒童廢電池回收競賽月活動」，落實孩童身體...
新竹市環保局4月辦理「2019新竹市春季兒童廢電池回收競賽月活動」，落實孩童身體力行參與廢電池回收愛地球行動。圖／新竹市環保局提供
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新竹市國小學童收集廢電池秤重。圖／新竹市環保局提供
新竹市國小學童收集廢電池秤重。圖／新竹市環保局提供
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