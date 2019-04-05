新竹市「海洋回收站」民眾可憑資源回收物集點換禮券

2019-04-05 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



近日台灣東部海岸發生三起鯨豚擱淺死亡事件，且體內有大量塑膠垃圾，凸顯海洋垃圾問題，為了還給海洋清淨面貌，新竹市成立「海洋回收站」，將於4月9日啟動，邀請漁民、民眾參與資源回收、協助清除海洋垃圾，還可憑資源回收物集點兌全聯或SOGO禮券等好禮。

環保局長江盛任表示，為還給海洋清淨面貌，環保局結合市府產業發展處、行政院海洋委員會海巡署北部分署第八岸巡隊及新竹區漁會，共同成立「海洋回收站」，推動海洋垃圾清除回收工作，特別制訂回收獎勵機制。

從4月9日至12月24日，每月第二、四週的週二上午8點到12點，在新竹市南寮漁港漁產直銷中心前廣場，辦理資源回收兌好禮活動，共計18場，歡迎一般民眾與漁民踴躍參與，針對漁民更加碼送好康。

海洋回收站回收項目包括「紙、鐵、鋁、塑膠及玻璃」等5項容器類，一般民眾每公斤兌換1點，漁民憑新竹市漁民證每公斤加碼兌換2點，另外漁船在新竹市安檢所報關時，漁民將垃圾及資源回收物在浮台確實分類也可獲得2點，持廢棄漁網加碼獲得4點。集滿20點可兌換全聯或SOGO禮券100元，集滿40點兌換大潤發提貨券200元，每人每場活動限兌換2份。

新竹漁會代表呂文燦數十年來以身作則清除海洋垃圾，更要求漁民在海上進行魚釣作業時，對自己產生的垃圾自我管理。

新竹市海洋環保艦隊隊長陳永地表示，看到海上飄浮的漁網，即使冒著漁船翻覆的危險，也要奮力載回。一支釣捕釣作業班班長彭偉明也說，出海時看到漂浮的漁網、輪胎、鐵桶、塑膠等廢棄物，除了不捨海洋生物生命遭威脅，也擔心其他漁船會有危險，即使船上只有他跟太太兩人，也一定會盡力把這些廢棄物拖回漁港棄置。