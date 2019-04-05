關西停一樹木禿了 公所：防樹斷砸人車

2019-04-05 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣關西近日有民眾發現關西第一停車場成排黑板樹，遭砍成光禿禿一片，葉子都不見了，幾乎只剩樹幹，關西鎮公所解釋，黑板樹質地脆弱，且近期樹枝太過茂盛，為避免發生樹斷砸人、車事件，才進行修剪。

「樹長高茂盛錯了嗎？」民眾在臉書社團PO出樹木光禿禿的照片，質疑是否過度修剪，也引起不少人加入討論，有人認為黑板樹生長的速度確實很快，而且樹幹也比較脆弱，只要風大一點就容易折斷，未免造成人員車輛的損傷，定期修剪是必須的。但也有人認為樹種是否選錯？黑板樹不是最理想的路樹樹種，應該選擇重新種植更適合的樹種。

關西鎮公所表示，每年公所夏季時都會委外對公所及停車場附近的樹木進行修剪，避免颱風來時樹幹、枝葉砸傷民眾，近期因發現停一的枝葉太茂盛，也擔心掉落會砸傷車子及路人，因此才會找人修剪。