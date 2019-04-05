石門水庫水中沉廟 枯水期限定

2019-04-05 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市石門水庫清明期間，仍處水位不高的枯水期，搭遊艇暢遊湖光山色，可以看到枯水期才看的到的夢幻草原、沈沒水庫底百年土地公廟，有如長江小三峽的酋長石、猴子島等，奇石山巒倒映碧水美景。

搭遊艇遊石門水庫，往返約需1個半小時遊程，新設登島木棧道薑母島，眺望水景視野景觀變的更寬廣。薑母島曾是偶像劇拍攝地點，緩坡步道終點，有處位處水庫淹沒區土地公廟，還可品嘗搭船後才買得到的農特產，午後近傍晚搭船，還有機會還可觀賞水庫夕照美景。

到石門水庫遊湖，有水庫大壩及阿姆坪碼頭，2處搭船地點。

●阿姆坪碼頭

從國道三號大溪交流道下，開車到阿姆坪碼頭搭船，要繞道經大溪老街，大溪慈湖、百吉隧道。

走阿姆坪路線，上午可順道到大溪老街及慈湖園區一遊。過百吉隧道後，沿台七線公路往阿姆坪途中，前行到主祀開漳聖王百吉復興宮，可參訪了解清朝時期，台灣桃園大溪及石門水庫墾民，開拓遷移史。

從阿姆坪碼頭登搭遊艇，可暢遊龍珠灣、二奶山、夢幻草原，媲美長江小三峽石秀灣瀑布（早期灌溉水源）、高遶吊橋、薑母島，遊艇上船長會導覽解說景致，船上有小餅乾、茶水，也有卡拉OK可唱歌。搭船約2小时，全票400元、半票300元。

●石門大壩碼頭

從國道三號龍潭交流道下，進石門水庫風景區，沿途經桃園市客家文化館、三坑老街、三坑生態公園景點。中午先在附近吃石門活魚、土雞及客家料理，午後再進石門水庫風景區，進風景區高、中線收費站前，假日有熱鬧市集可逛。

從石門水庫大壩區碼頭搭遊艇，可上溯至阿姆坪一帶，兩岸青山綠水相伴，沿途浮出水面龍珠灣、石秀灣特有台階河地地質與峽谷美景，新柑坪、二層坪、大溪坪美景，都有隨船導覽員解說，遶到水庫洩洪大壩前，是必遊景點。