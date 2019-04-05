春遊石門水庫 北水局草原野餐賞白流蘇

2019-04-05 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



春暖花開到桃園石門水庫旅遊，不可錯過龍潭九份北水局大草原杜鵑花，大大綠草地旁，有「四月雪」美名流蘇花海壯觀美景。春暖報曉先知道的石門水庫風景區，溪洲公園及南苑、北苑公園，步道青翠綠意綠色隧道美景，且可從不同角度欣當石門水庫大壩，不可錯過。

流蘇花海在桃園市多處景點盛開，龍潭水利署北區水資源局前大草坪，一整排流蘇花盛開，景致優美壯觀。雪白流蘇花與綠地相襯，搭配綻放杜鵑花，適合清明節連假外出踏青、賞花，花期約4月中旬結束。

每逢3、4月間，流蘇花的花朵，如皚皚白雪般堆滿枝頭，吸引遊客及攝影者，佇足花海間賞花，捕捉美麗的畫面，沿著大漢溪流域，處處有驚豔景點。

包括石門水庫、北水局大草坪，大溪坪頂、中正公園，北橫公路角板山蔣公行館及東眼山森林遊樂區，都是賞流蘇花景點。

桃園龍潭、復興等山區外，桃園大圳1之16號景觀埤塘、虎頭山公園、桃園區上海路226號前土地公廟。龍潭三坑生態地公廟、平鎮石門大圳社子支渠（流蘇步道），都可欣賞到流蘇花盛開美景。