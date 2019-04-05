桃園孔廟滿30年 釋奠文物展4月20日開幕

2019-04-05 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



「桃園孔廟 30 週年釋奠文物展」預計在4月20日開幕，今年的桃園孔廟特別規畫「探秘尋孔，開啟智慧」創意活動，開幕當天將有莊重的祈福許願儀式，還結合桃園孔廟文化詩、書、禮樂尋寶遊戲，包括富有創意的宣導品及活潑生動的國樂表演，推展儒學文化與精神，同時行銷桃園孔廟，讓民眾透過寓教於樂的方式輕鬆了解儒家文化。

桃園孔廟位於虎頭山的半山腰，民國78年興建完成，至今已有30年歷史，桃園市政府孔廟忠烈聯合管理所表示，孔子於春秋時期開啟儒學先河，仁愛思想對中華文化歷史發展影響甚遠，孔子承襲自六經（詩、書、禮、易、樂、春秋），並傳授於弟子，因此「桃園孔廟」圍繞著六經內涵，重現儒家文化，並彰顯全台13座孔廟中的文化地位，讓桃園孔廟成為桃園市重要的文化城市地標。

4月20日祈福活動當天，所方會準備象徵聰明（蔥）、勤勞（芹菜）、好彩頭（菜頭）及包高中（包子、糕、粽子）高中等祭品，讓參與學生增添信心，盼升學能金榜題名；另有闖關遊戲，將設4關卡，以孔廟大成殿出入口設立報到服務區、兌獎處，民眾只要通過關卡並集滿 4 關集寶印章，即可在服務台兌換祈福許願宣導品一份。

現場還會邀請到桃園高中、福豐國中學生進行國樂表演；並有桌遊體驗，以葉子戲的古代紙牌做成孔子圖案及論語，背面為釋奠文物花色，以數字接龍方式，讓參與民眾於孔廟內體驗中華文化；也鼓勵民眾打卡、按讚追蹤孔廟粉絲團，得知第一手訊息並宣傳桃園孔廟。