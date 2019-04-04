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瀕臨絕種石虎有1萬隻？ 苗栗縣議員韓茂賢「語出驚人」

2019-04-04 22:40聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣議員韓茂賢今年3月初參加在苗栗縣政府舉辦的國土計畫座談會中，指出瀕臨絕種的石虎「有上萬隻」，「結果是石虎老是會跑到路上被車子撞」，發言的影片今被臉書「捍衛苗栗青年聯盟」粉絲專頁PO網，韓茂賢「語出驚人」引發網友熱議。

台灣石虎保育協會聲明指出，最近的石虎族群估算是林務局2016年的委託計畫，並於2017年底完成的「重要石虎棲地保育評析」，根據近15年左右的研究資料，估算苗栗、台中、南投約有468到669隻石虎，協會認為石虎層出不窮的路殺只是反映出淺山動物的生存危機，並不是顯露石虎的數量穩定或是增加。

聲明說，石虎因棲地開發、道路增加、農藥使用、獸鋏、流浪貓狗的干擾，石虎在淺山棲地的處境只有日益窘困，新版苗栗縣石虎保育自治條例草案5月將送苗栗縣議會定期會審議，石虎保育自治條例與石虎保護區無關，只是希望在石虎重要棲地上的縣府相關工程，可以將對石虎的衝擊納入考量。

至於韓茂賢3月初在國土規畫座談會發言說，10年前有人統計苗栗有500隻石虎，「可是我們就一直想石虎只有500隻」，若以每年成長1.5倍率成長計算，「第1年500、第2年750、第3年1050、第4年1500，到現在我看應該超過上萬隻了吧」，而「上萬隻的結果是什麼？石虎老是會跑到路上被車子撞！」

苗栗縣政府只要有重大建設，保育團體就會要求做好安全措施，但這還是阻止不了石虎被撞死，牠就是太多了，「難道是要叫各位不要開車過馬路嗎？」

韓茂賢今天表示，國土計畫座談會中，有動保團體要求縣府將卓蘭、三義、苑裡、通霄到後龍山區，列為石虎棲地，當時他表達不同意，因為一般農地及山區丘陵地受水保、環保等法令限制，若再加上石虎保護區，將大大限縮人民使用土地的權力，苗栗縣議會沒有資格做這些限制，那是立法院的事，他不贊成多加石虎保護的議題。

他認為保育團體以10年前的數字，至今沒有重新估算族群數量，如果石虎數量穩定成長，保育的力道就可以減少，他主張應重新計算族群，以簡單算數應該有1萬多隻，但扣除病死等狀況，他合理推算有1萬隻，當然動保團體不接受他的論點，他也接受，但要求官方應重新估算。

韓茂賢強調他也是愛護動物者，但他不認為「圈地」列為保護區是一個好辦法，既然人是石虎最大的天敵，反過來也可用人的力量去幫助石虎，用教育訓練人，才是最根本方法，如此才能與石虎共存。

苗栗縣政府指出，苗栗縣今年接連發生5件石虎路殺案，而且都是年輕石虎，族群變動值得探討，因此結合林務局國土綠網計畫，縣府準備進行2年1000萬元全縣淺山地區的石虎族群數量與分布調查計畫，概估石虎族群數量，對將來保育計畫擬定及重大工程開發，盡量做到開發兼顧保育。.

苗栗縣議員韓茂賢今年3月初參加在苗栗縣政府舉辦的國土計畫座談會中，發言「石虎有上...
苗栗縣議員韓茂賢今年3月初參加在苗栗縣政府舉辦的國土計畫座談會中，發言「石虎有上萬隻，結果是石虎老是會跑到路上被車子撞」，引起熱議。圖／苗栗縣政府提供
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