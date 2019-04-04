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小朋友辦跳蚤市場義賣 所得將為圖書館購新書

2019-04-04 19:24聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

「大家快來買！」新竹縣東興國小學生與家長最近辦跳蚤市場義賣，聯手擺攤、叫買、挑選，不但增進親子情誼，也讓孩子體驗賣東西。校長范揚焄表示，今天校方統計義賣所得約有4萬餘元，部分投入作為添購圖書館館藏書經費，培養孩子閱讀力，也讓孩子們提前度過有意義的兒童節

在東興國小兒童跳蚤市場活動會場上，學生、家長變身攤販賣家，將家中物品帶至跳蚤市場義賣，學生興奮的推銷物品，瞬間變成超級業務員，賣起東西有模有樣。現場還有古箏雙人演奏，用悠揚樂聲，用實際行動支持義賣。

范揚焄說，透過各班學生整理家中物品，在活動前帶至學校交給各班老師，義賣價格由帶物品的學生決定，捐贈義賣方式，班級義賣所得可供班級費、捐贈公益團體或作為圖書館購書經費，也讓孩子們在兒童節前夕留下難忘的回憶。

范揚焄說，今年家長會為募款增購圖書，家長搬出各家的壓箱寶，如平底鍋具、保溫杯、充電線等實用物品，共同為孩子的閱讀盡一份心力。

家長委員會會長陳錡臻表示，家長會委員們關注到該校隨著班級增加，圖書館書比例也應同步跟進，因此，趕在兒童節前，舉辦跳蚤市場活動，讓各界共同為孩子的閱讀環境努力，收入部分將作為添購館藏書籍。

六年級陳品翰表示，前天是媽媽的生日，他拿出零用錢購買卡通收納袋要送給媽媽，也藉此機會響應義賣，為學校的購書盡點力。現場也有學生捐出全新髮飾，忍痛捐出，替髮飾重新覓得新主人，學習付出，也幫助學校購書。

新竹縣東興國小學生與家長昨辦跳蚤市場義賣，聯手擺攤、叫買、挑選，義賣所得部分投入...
新竹縣東興國小學生與家長昨辦跳蚤市場義賣，聯手擺攤、叫買、挑選，義賣所得部分投入作為添購圖書館館藏書經費，讓孩子們提前度過有意義的兒童節。圖／東興國小提供
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三立八點檔演員「伊正」（右）也為東興國小家長會成員之一，共同響應跳蚤義賣活動。記...
三立八點檔演員「伊正」（右）也為東興國小家長會成員之一，共同響應跳蚤義賣活動。記者郭宣彣／攝影
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新竹縣東興國小學生與家長昨辦跳蚤市場義賣，聯手擺攤、叫買、挑選，義賣所得部分投入...
新竹縣東興國小學生與家長昨辦跳蚤市場義賣，聯手擺攤、叫買、挑選，義賣所得部分投入作為添購圖書館館藏書經費，讓孩子們提前度過有意義的兒童節。記者郭宣彣／攝影
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六年級陳品翰拿出零用錢購買卡通收納袋，要送給媽媽當生日禮物，也藉此機會響應義賣，...
六年級陳品翰拿出零用錢購買卡通收納袋，要送給媽媽當生日禮物，也藉此機會響應義賣，為學校的購書盡點力。記者郭宣彣／攝影
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新竹縣東興國小學生與家長昨辦跳蚤市場義賣，聯手擺攤、叫買、挑選，義賣所得部分投入...
新竹縣東興國小學生與家長昨辦跳蚤市場義賣，聯手擺攤、叫買、挑選，義賣所得部分投入作為添購圖書館館藏書經費，讓孩子們提前度過有意義的兒童節。記者郭宣彣／攝影
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