小朋友辦跳蚤市場義賣 所得將為圖書館購新書

2019-04-04 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



「大家快來買！」新竹縣東興國小學生與家長最近辦跳蚤市場義賣，聯手擺攤、叫買、挑選，不但增進親子情誼，也讓孩子體驗賣東西。校長范揚焄表示，今天校方統計義賣所得約有4萬餘元，部分投入作為添購圖書館館藏書經費，培養孩子閱讀力，也讓孩子們提前度過有意義的兒童節。

在東興國小兒童跳蚤市場活動會場上，學生、家長變身攤販賣家，將家中物品帶至跳蚤市場義賣，學生興奮的推銷物品，瞬間變成超級業務員，賣起東西有模有樣。現場還有古箏雙人演奏，用悠揚樂聲，用實際行動支持義賣。

范揚焄說，透過各班學生整理家中物品，在活動前帶至學校交給各班老師，義賣價格由帶物品的學生決定，捐贈義賣方式，班級義賣所得可供班級費、捐贈公益團體或作為圖書館購書經費，也讓孩子們在兒童節前夕留下難忘的回憶。

范揚焄說，今年家長會為募款增購圖書，家長搬出各家的壓箱寶，如平底鍋具、保溫杯、充電線等實用物品，共同為孩子的閱讀盡一份心力。

家長委員會會長陳錡臻表示，家長會委員們關注到該校隨著班級增加，圖書館書比例也應同步跟進，因此，趕在兒童節前，舉辦跳蚤市場活動，讓各界共同為孩子的閱讀環境努力，收入部分將作為添購館藏書籍。