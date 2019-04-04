廢棄兒童之家變身兒童藝術村 鄭文燦：打造藝術基地

2019-04-04 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



民國60年代興建的「北區兒童之家員工院長宿舍」老建築，座落在蘆竹南崁地區，在市長鄭文燦4年多前允諾保留下，4年投入7358萬元修復完成，如今變身南崁兒童藝術村，鄭文燦今天中午主持藝術村試營運開幕，鄭文燦表示，舊兒童之家廢棄基地，搖身一變歷史建築再生，成為兒童藝術基地，希望提供南崁地區學校、社區、居民充分進行兒童藝術活動空間。

民國69年興建的舊北區兒童之家宿舍，前縣府原規畫做為蘆竹國民運動中心地點，但在護樹聯盟和文資支持者抗議要求保留下，鄭文燦4年多前當選上任允諾保留和修復再生，如今成為南崁兒童藝術村，成為在地藝術基地，鄭文燦與南崁兒童弦樂團合唱「當我們同在一起」顯得十分高興，更在書屋買書表達支持。

鄭文燦說，舊兒童之家有老屋、老樹，有早期幼兒教育記憶，他當選市長後決定保留和修復，如今轉變為兒童藝術村，從廢棄基地成為兒童藝術基地，連結在地學校、社區、居民夥伴運用，該基地有劇場、書屋、咖啡廳和音樂活動，希望成為兒童藝術基地，提供孩子優質藝文場所及美學、藝術教育場所。

鄭文燦表示，今年兒童節，南崁兒童藝術村開幕做為藝術學習、美學教育活動，昨天開館的中壢國小旁壢小故事森林提供為美術、環境、食農教育活動，一南一北提供家長更多選項，桃園發展小型文化綠洲總共30個，目前陸續規畫修復中，希望小型藝文基地、故事館成為桃園特色。