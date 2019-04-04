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廢棄兒童之家變身兒童藝術村 鄭文燦：打造藝術基地

2019-04-04 18:41聯合報 記者曾增勳╱即時報導

民國60年代興建的「北區兒童之家員工院長宿舍」老建築，座落在蘆竹南崁地區，在市長鄭文燦4年多前允諾保留下，4年投入7358萬元修復完成，如今變身南崁兒童藝術村，鄭文燦今天中午主持藝術村試營運開幕，鄭文燦表示，舊兒童之家廢棄基地，搖身一變歷史建築再生，成為兒童藝術基地，希望提供南崁地區學校、社區、居民充分進行兒童藝術活動空間。

民國69年興建的舊北區兒童之家宿舍，前縣府原規畫做為蘆竹國民運動中心地點，但在護樹聯盟和文資支持者抗議要求保留下，鄭文燦4年多前當選上任允諾保留和修復再生，如今成為南崁兒童藝術村，成為在地藝術基地，鄭文燦與南崁兒童弦樂團合唱「當我們同在一起」顯得十分高興，更在書屋買書表達支持。

鄭文燦說，舊兒童之家有老屋、老樹，有早期幼兒教育記憶，他當選市長後決定保留和修復，如今轉變為兒童藝術村，從廢棄基地成為兒童藝術基地，連結在地學校、社區、居民夥伴運用，該基地有劇場、書屋、咖啡廳和音樂活動，希望成為兒童藝術基地，提供孩子優質藝文場所及美學、藝術教育場所。

鄭文燦表示，今年兒童節，南崁兒童藝術村開幕做為藝術學習、美學教育活動，昨天開館的中壢國小旁壢小故事森林提供為美術、環境、食農教育活動，一南一北提供家長更多選項，桃園發展小型文化綠洲總共30個，目前陸續規畫修復中，希望小型藝文基地、故事館成為桃園特色。

南崁兒童藝術村營運總監張惠玲說，該村以老屋、老樹、老記憶為主題，介紹北區兒童之家脈絡，該村規畫親子藝文街、親子美食坊、兒童演藝場及共學展示樓，已完成蓮霧大道、芒果彩繪牆，希望培養孩子藝文活動和家長休憩聚會空間。

桃園市長鄭文燦（中）主持蘆竹區南崁兒童藝術村試營運開幕，為彩繪牆畫龍點晴，廢棄北...
桃園市長鄭文燦（中）主持蘆竹區南崁兒童藝術村試營運開幕，為彩繪牆畫龍點晴，廢棄北區兒童之家舊宿舍變身兒童藝術村基地。記者曾增勳／攝影
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桃園市長鄭文燦支持保留修復廢棄北區兒童之家舊宿舍搖身一變為兒童藝術村基地，成為兒...
桃園市長鄭文燦支持保留修復廢棄北區兒童之家舊宿舍搖身一變為兒童藝術村基地，成為兒童藝文基地成地方亮點。記者曾增勳／攝影
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桃園市長鄭文燦（中）主持蘆竹區南崁兒童藝術村試營運開幕，視察廢棄北區兒童之家舊宿...
桃園市長鄭文燦（中）主持蘆竹區南崁兒童藝術村試營運開幕，視察廢棄北區兒童之家舊宿舍搖身一變為兒童藝術村基地。記者曾增勳／攝影
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鄭文燦修復歷史建築
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