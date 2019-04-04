埔心牧場新團隊接手 鄭文燦：將發展影城多元服務

2019-04-04 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今天下午前往楊梅區，出席「埔心牧場-萌豬豬童樂會遊行」活動。鄭文燦祝福每位小朋友兒童節快樂，並表示埔心牧場在兒童節舉辦遊行活動，帶領親子同遊埔心牧場，未來牧場在新的集團經營下，將發展成為設備完善的埔心影城，提供人文、生態及影視等多元的服務。