親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

倫敦政經學院地圖將台灣、中國標同一色 校友林飛帆表遺憾

日職／王柏融再遭鄉民狠酸：不下二軍調整嗎？

稱石虎被撞死是因數量太多 苗栗縣議員發言惹議

2019-04-04 18:08中央社 苗栗縣4日電

石虎。 聯合報系資料照片
石虎。 聯合報系資料照片
分享
苗栗縣議員韓茂賢日前在一場國土計畫說明會中針對石虎保育議題表示，石虎在10年前調查數量有500隻，他估算目前「應有上萬隻，才會跑到路上被車子撞死」，言論引發熱議。

韓茂賢今天受訪表示，日前參加縣府舉辦的國土計畫座談會，當天與會的動保團體強烈要求要把苗栗縣卓蘭、三義、苑裡、通霄到後龍的山區列為「石虎棲地」，他持反對意見並提出相關意見，但發言遭到「妖魔化」、刻意扭曲。

「捍衛苗栗青年聯盟」臉書專頁PO出當天座談會影片，片中韓茂賢提到，他從來不認為訂了石虎保護區，石虎就會多，「以前沒有訂猴子保護區，現在猴子也到處有」，並說10年前石虎調查數據有500隻，以每年乘1.5倍成長，「現在應該有超過上萬隻了吧！」結果就是跑到路上被車子撞。

韓茂賢發言也說，為了防止石虎被撞死，保育團體就要求苗栗縣政府在所有重大建設中，一定要做安全措施，「但石虎還是不斷被撞死，難到要叫大家不要開車經過嗎？」

「捍衛苗栗青年聯盟」粉專貼文指出，韓茂賢發表驚人的劇本，「讓小編嚇了一大跳，驚悚度不輸高雄韓導！」影片一出，也引發大批網友留言砲轟「無腦議員」、「台灣腦殘民代比石虎更多，怎麼沒看到被路殺」、「有這種議員，選民要負很大責任。」

韓茂賢今天表示，他也贊成保育石虎，但苗栗有「山城」之稱，山區農地、丘陵地運用，已受到山坡地保育、水土保持、環保等各種法規限制，若再加上石虎保護區，將大大限縮人民使用土地的權力，他認為苗栗縣議會沒有資格做這些限制，那是立法院的事，所以他不贊成納入石虎保護區。

韓茂賢說，既然外界認為苗栗縣石虎數量是全台最多，那為何其他縣市都沒有設定保護機制，反而苗栗限制最多，「這沒有道理」。

對於保育石虎，韓茂賢認為人與石虎衝突增加，重點應放在「管理『人』」，用教育、訓練及獎勵措施來保護石虎，用管理土地的方式，是「最下下策」，而且吃力不討好。

台灣石虎保育協會理事劉威廷指出，「沒辦法認同」韓茂賢的說法，因為根據林務局以及南投林管處的研究報告，最近2、3年石虎數量約在300至500隻，並非上萬隻，而保育石虎方式也應該齊頭並進，非單一做法，許多開發案，確實影響到石虎棲地，必須加強關注。

石虎苗栗縣保護區
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

愛心小黃叫無車 桃交通局：年底增至1700輛

2019-04-04 17:29

這行業美女拜師也會碰壁 因職訓遇明師才能變高徒

2019-04-04 16:42

影／幻象衝場新竹兒藝節登場 風的運動場9大遊具免費玩

2019-04-04 14:25

u故事／「不想後悔」 差距51歲爺孫戀「同」心相伴

2019-04-04 11:57

桃園邁向新目標 社區微型公托首家開幕

2019-04-03 23:22

桃園育兒津貼引來幽靈戶 將擴大抽查

2019-04-03 23:13

兒童節大禮 新竹公園100公尺無障礙大沙坑啟用

2019-04-03 23:07

車停哪？車多位沒增 桃市違停開單六都第一

2019-04-03 23:04

環中東路免費巴士班次少 桃交通局：評估運量增加班次

2019-04-03 21:56

白沙屯媽進香報名人數將破5萬 再創歷史新高

2019-04-03 21:09

影／公園像駕訓場 苗栗縣首座兒童交通公園啟用

2019-04-03 20:03

兒少保護宣導有一套 台南婦幼隊搬扭蛋機進校園

2019-04-03 18:41

潮！新竹文化創意園區 貨櫃市集來了

2019-04-03 18:02

影／北台最長特色沙坑啟用 林智堅：兒童節大禮物

2019-04-03 17:38

就職百日過來人 鄭文燦：新首長執政風格最重要

2019-04-03 16:54

影／超美！紫藤花沿著花架垂落 關西服務區瘋打卡

2019-04-03 14:57

創新高 白沙屯媽祖進香報名人數逼近5萬

2019-04-03 14:43

紅髮艾德連假首日桃園開唱！ 交通資訊看這裡

2019-04-03 14:39

偏鄉單親學童奪國際合唱賽大獎 獲模範兒童表揚

2019-04-03 14:04

徵召韓國瑜選總統？新竹縣長：完全尊重黨中央規劃

2019-04-03 13:49

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

雲林巨型稻草捲心酥 業者遭檢舉心寒：4月7日最後一天開放

2019-04-03 18:34

蔡英文勘災分顏色？ 嘉縣議員：別只當民進黨的總統

2019-04-03 20:17

影／公園像駕訓場 苗栗縣首座兒童交通公園啟用

2019-04-03 20:03

台南三分子日軍遺址周邊建商開挖 再發現疑似古物

2019-04-03 18:41

就職百日金門縣長楊鎮浯直播談政績 網友提問超麻辣

2019-04-03 21:03

潘恆旭到常美冰店呷冰 PO與業者握手照稱「誤會冰釋」

2019-04-04 15:54

火金姑大爆發 那瑪夏賞螢步道4月開放

2019-04-03 21:49

影／幻象衝場新竹兒藝節登場 風的運動場9大遊具免費玩

2019-04-04 14:25

福利太好！桃園育兒津貼抽查 竟有2成幽靈人口

2019-04-03 20:04

白沙屯媽進香報名人數將破5萬 再創歷史新高

2019-04-03 21:09

全國首座眷村民宿掛牌營運 歡迎來住眷村

2019-04-03 15:21

不是清明節！竟有人在北市停車場燒「鈔票」

2019-04-04 11:50

基隆童話藝術節 清明連假到基隆港看大恐龍

2019-04-03 21:48

台南關廟李家潤餅皮熱賣80年 今年漲20元照樣大賣

2019-04-04 15:53

士林官邸孤挺花展登場 展露出「華麗之美」

2019-04-04 12:10

兒童連假首日 劍湖山世界塞爆排隊車潮綿延數十公里

2019-04-04 13:07

拋開畫筆、滑鼠 42歲廣告設計轉行當水電工

2019-04-03 18:41

溪州榮民工廠拆光光文資沒罰則 列暫定古蹟保存什麼？

2019-04-03 21:08

暴雨過後 宜蘭車潮下午已趨緩

2019-04-04 15:12

u故事／「不想後悔」 差距51歲爺孫戀「同」心相伴

2019-04-04 11:57

「2019城南有意思」活動開跑 牯嶺街封街管制

2019-04-04 03:51

莫拉克風災後停駛近十年 桃源往梅山口客運恢復行駛

2019-04-04 07:10

墾丁春天音樂季縮水 旅宿業嘆如「王小二過年」

2019-04-04 13:53

阿公出神凝視雙胞胎孫背影 恆基院長既感動又感慨

2019-04-04 12:41

影／超美！紫藤花沿著花架垂落 關西服務區瘋打卡

2019-04-03 14:57

侯友宜視察日治深坑駐在所 研擬保存活化方案

2019-04-04 14:10

基隆童話藝術節開幕了 林右昌：歡迎小朋友來慢慢玩

2019-04-04 11:28

立委蘇巧慧6日辦音樂會 禮讚保生大帝

2019-04-04 14:11

難賺仍堅持傳統味道 七年級生返鄉承接麻油行

2019-04-03 19:15

蘇、侯合作解塞 五股新匝道拚5年完成

2019-04-03 23:36

地方盼金門縣府革新、健全財政

2019-04-03 23:31

連假去哪走走？台中文青新聚點 抓住年輕人的心

2019-04-04 13:11

清明連假掃墓車流量大 南警交管請民眾多利用接駁公車

2019-04-04 12:11

就職百日 盧秀燕：整治空氣是最難課題

2019-04-03 18:43

免費營養午餐未排富 林姿妙：不忍心弱勢童被貼標籤

2019-04-04 16:14

扮成「國王」的柯文哲 卻說想當烏龜

2019-04-04 14:40

白沙屯媽「放頭旗」準備啟程！估5萬人隨行

2019-04-03 23:05

藍綠褒貶林姿妙百日施政 有人打90分有人批口號治縣

2019-04-03 20:02

王惠美就職100日 彰北捷運有譜了？

2019-04-03 22:09

板橋湳雅夜市傳都更爆歇業 新北市場處：不會消失

2019-04-04 17:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top