稱石虎被撞死是因數量太多 苗栗縣議員發言惹議

2019-04-04 18:08 中央社 苗栗縣4日電



石虎。 聯合報系資料照片 分享 facebook 苗栗縣議員韓茂賢日前在一場國土計畫說明會中針對石虎保育議題表示，石虎在10年前調查數量有500隻，他估算目前「應有上萬隻，才會跑到路上被車子撞死」，言論引發熱議。

韓茂賢今天受訪表示，日前參加縣府舉辦的國土計畫座談會，當天與會的動保團體強烈要求要把苗栗縣卓蘭、三義、苑裡、通霄到後龍的山區列為「石虎棲地」，他持反對意見並提出相關意見，但發言遭到「妖魔化」、刻意扭曲。

「捍衛苗栗青年聯盟」臉書專頁PO出當天座談會影片，片中韓茂賢提到，他從來不認為訂了石虎保護區，石虎就會多，「以前沒有訂猴子保護區，現在猴子也到處有」，並說10年前石虎調查數據有500隻，以每年乘1.5倍成長，「現在應該有超過上萬隻了吧！」結果就是跑到路上被車子撞。

韓茂賢發言也說，為了防止石虎被撞死，保育團體就要求苗栗縣政府在所有重大建設中，一定要做安全措施，「但石虎還是不斷被撞死，難到要叫大家不要開車經過嗎？」

「捍衛苗栗青年聯盟」粉專貼文指出，韓茂賢發表驚人的劇本，「讓小編嚇了一大跳，驚悚度不輸高雄韓導！」影片一出，也引發大批網友留言砲轟「無腦議員」、「台灣腦殘民代比石虎更多，怎麼沒看到被路殺」、「有這種議員，選民要負很大責任。」

韓茂賢今天表示，他也贊成保育石虎，但苗栗有「山城」之稱，山區農地、丘陵地運用，已受到山坡地保育、水土保持、環保等各種法規限制，若再加上石虎保護區，將大大限縮人民使用土地的權力，他認為苗栗縣議會沒有資格做這些限制，那是立法院的事，所以他不贊成納入石虎保護區。

韓茂賢說，既然外界認為苗栗縣石虎數量是全台最多，那為何其他縣市都沒有設定保護機制，反而苗栗限制最多，「這沒有道理」。

對於保育石虎，韓茂賢認為人與石虎衝突增加，重點應放在「管理『人』」，用教育、訓練及獎勵措施來保護石虎，用管理土地的方式，是「最下下策」，而且吃力不討好。

台灣石虎保育協會理事劉威廷指出，「沒辦法認同」韓茂賢的說法，因為根據林務局以及南投林管處的研究報告，最近2、3年石虎數量約在300至500隻，並非上萬隻，而保育石虎方式也應該齊頭並進，非單一做法，許多開發案，確實影響到石虎棲地，必須加強關注。