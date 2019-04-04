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愛心小黃叫無車 桃交通局：年底增至1700輛

2019-04-04 17:29聯合報 記者林育瑩╱即時報導

愛心計程車難叫車讓人怨聲載道，有身障朋友跟議員反映，車輛不但難叫，拿了補助卻先服務其它一般乘客，要求市府要管制約束，桃園市交通局表示，管制對計程車營運會有所影響，而現有的277輛愛心計程車確實不夠，目前已與民間車隊業者商討，將多置入裝愛心卡刷卡系統，估計年底愛心計程車將攀升至1700輛。

桃園持敬老卡（滿65歲）19.4萬張、愛心卡（身障者）有5.3萬張，除了可使用機場捷運、市區公車外，自3月起敬老卡也納入愛心計程車行列，不過愛心計程車僅有277輛，包括一般車型207輛，無障礙通用型70輛，明顯不足，桃園市議員黃婉如、陳美梅、劉茂群同時指出，有身障朋友反映叫愛心計程車時，司機卻載其它乘客賺外快，讓身障朋友不受尊重，議員黃婉如更要求交通局必須約束管制愛心計程車使用對象。

桃園市交通局劉慶豐指出，目前刷敬老、愛心卡搭乘愛心計程車者，一般車型部分有32%車輛超過10次，無障礙通用車型平均有2次，但現有車輛要服務桃園市13個轄區，即時往返載客地點，會有停等時間，不過也已向業者研議加裝愛心卡刷卡系統，預估5月還會增加85部愛心計程車輛，若順利的話，年底將達1700輛，無障礙通用型也將達90輛。

據交通局統計，3月敬老卡納入愛心計程車隊使用後，從2月搭乘1萬成長到1.5萬人次，攀升近5成，包括愛心卡成長人數也達1成，交通局解釋，非但未造成身障朋友訂不到車問題，反而逆勢成長。

交通局表示，持敬老、愛心卡搭乘愛心計程車，補助額度為車資100元以下補助36元，101元以上補助72元，不過每天能搭載刷卡的長者與身障朋友，一台車平均只有2次，目前車隊還是得透過載送一般乘客來維持營運。

不過議員劉茂群則直指，愛心計程車平均一天只載2次，交通局要提升到5次，讓司機在營運當中，也能夠賺到外快符合營運成本，現在問題在於交通局沒有做愛心計程車APP，缺乏敬老、愛心卡的推廣，導致真正有需要坐愛心計程車的人坐不到車。劉茂群盼交通局今年能推行愛心計程車APP，同時加強愛心敬老卡的使用，劉茂群質問今年是否能推行APP，劉慶豐回「沒問題！」

有身障者反映愛心計程車常常叫沒車，桃園市交通局長劉慶豐表示，會跟業者洽談，預估年...
有身障者反映愛心計程車常常叫沒車，桃園市交通局長劉慶豐表示，會跟業者洽談，預估年底會從現有全市277輛攀升至1700輛。圖／桃園市政府提供
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愛心計程車身障者
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