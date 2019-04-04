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影／彩色海芋季鄭文燦敲鐘開鑼 邀親子、情侶拍照打卡

2019-04-04 17:05聯合報 記者曾增勳╱即時報導

2009桃園彩色海芋季今在大園區溪海花卉園區起跑，市長鄭文燦敲鐘開幕，紅、黃、紫、粉、橙、白色6萬株彩色海芋及10幾萬株百合、草花一片花海盛開，鄭文燦說，市府3年前把海芋與愛情結合，花季活動有表演、劇場、婚禮走秀和農事體驗，很多網美來打卡拍照，更是親子最好休閒選擇，讓情侶留下一輩子難忘回憶，歡迎民眾前往賞花戶外體驗。

2019桃園彩色海芋季主展場在大園區溪海聖德北路、田溪路交叉口，以「芋見愛情海，敲響幸福鐘」為主題，今起到本月21日為期18天，今年2大展區多達10種顏色的海芋和各種草花，9公尺愛之船、幸福鐘等裝置藝術特色，今天吸引逾4000人前往欣賞海芋花海，但停車設計不佳引起民眾抱怨，略顯美中不足。

鄭文燦與多名地方民代共同為花季敲鐘，宣告全台唯一彩色海芋季花季展開，一行人由花漾仙子帶領大遊行，為海芋季揭開序幕，接著每天推出一系列表演、劇場、婚紗走秀及農事體驗等活動，廣達5公頃園區內6萬株彩色海芋、2萬株彩色百合及15萬株各種草花嬌艷盛開，鄭文燦和與會民代頻頻稱讚。

鄭文燦說，他上任後積極推動畫設休閒農業區，讓桃園從原先沒有休閒農業區的縣市，到如今通過畫設8個休閒農業區，發展一休區一花卉特色，大園海芋、觀音蓮花、大溪蘭花、茶花、龍潭魯冰花、大古山野百合、坑子溪桃金孃，讓大家感受農村生活魅力，隨著今年彩色海芋季花期展開，歡迎親子全家利用清明節連假期戶外賞花、體驗地域旅遊。

2019桃園彩色海芋季由市長鄭文燦與地方民代共同敲鐘開幕，園區五顏六色海芋盛開，...
2019桃園彩色海芋季由市長鄭文燦與地方民代共同敲鐘開幕，園區五顏六色海芋盛開，吸引大批親子、情侶、遊客拍照打卡。記者曾增勳／攝影
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2019桃園彩色海芋季開幕，9公尺巨型花海「愛之船」搭配滿場五顏六色海芋鋪設，吸...
2019桃園彩色海芋季開幕，9公尺巨型花海「愛之船」搭配滿場五顏六色海芋鋪設，吸引大批親子、情侶、遊客拍照打卡。記者曾增勳／攝影
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2019桃園彩色海芋季開幕，五顏六色的彩色海芋、百合及草花綻放盛開，吸引大批親子...
2019桃園彩色海芋季開幕，五顏六色的彩色海芋、百合及草花綻放盛開，吸引大批親子、情侶、遊客拍照打卡。記者曾增勳／攝影
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2019桃園彩色海芋季開幕，市長鄭文燦（後排中）與民代、花仙子小朋友一起合影打卡...
2019桃園彩色海芋季開幕，市長鄭文燦（後排中）與民代、花仙子小朋友一起合影打卡，歡迎民眾親子、情侶、遊客賞花戶外遊憩。記者曾增勳／攝影
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海芋鄭文燦劇場
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