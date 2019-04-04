影／彩色海芋季鄭文燦敲鐘開鑼 邀親子、情侶拍照打卡

2019-04-04 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



2009桃園彩色海芋季今在大園區溪海花卉園區起跑，市長鄭文燦敲鐘開幕，紅、黃、紫、粉、橙、白色6萬株彩色海芋及10幾萬株百合、草花一片花海盛開，鄭文燦說，市府3年前把海芋與愛情結合，花季活動有表演、劇場、婚禮走秀和農事體驗，很多網美來打卡拍照，更是親子最好休閒選擇，讓情侶留下一輩子難忘回憶，歡迎民眾前往賞花戶外體驗。

2019桃園彩色海芋季主展場在大園區溪海聖德北路、田溪路交叉口，以「芋見愛情海，敲響幸福鐘」為主題，今起到本月21日為期18天，今年2大展區多達10種顏色的海芋和各種草花，9公尺愛之船、幸福鐘等裝置藝術特色，今天吸引逾4000人前往欣賞海芋花海，但停車設計不佳引起民眾抱怨，略顯美中不足。

鄭文燦與多名地方民代共同為花季敲鐘，宣告全台唯一彩色海芋季花季展開，一行人由花漾仙子帶領大遊行，為海芋季揭開序幕，接著每天推出一系列表演、劇場、婚紗走秀及農事體驗等活動，廣達5公頃園區內6萬株彩色海芋、2萬株彩色百合及15萬株各種草花嬌艷盛開，鄭文燦和與會民代頻頻稱讚。