影／幻象衝場新竹兒藝節登場 風的運動場9大遊具免費玩

2019-04-04 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市兒童藝術節─風的運動場今天在5架幻象戰機衝場表演下熱鬧登場，今起至7日每天上午10點至下午6點在新竹文創館設有太空漫步、漂浮單車等9大遊具讓小朋友免費遊玩，晚間還有馬戲團、特技團等表演，市場林智堅預估4天會湧入超過20萬人潮，歡迎大小朋友趁著連假來探索體驗。

今年兒童藝術節─風的運動場以勇敢、冒險、征服天空為主題，市府在新竹文創館規畫竹迷宮舞台、神奇階梯、太空漫步、征服天空、漂浮單車、對抗地心引力、迷幻穿越術、彈力碰碰球及迷你搖擺屋共9個大型遊具，一早即湧入許多親子大排長龍，搶先體驗。

配合今年的主題，開幕式也邀請活動代言人火箭專家吳宗信教授與空軍第2戰術戰鬥機聯隊長鄧恩憐少將，一起鼓勵小朋友要勇敢挑戰各項大型遊具及征服人生的夢想，空軍第2聯隊也安排5架幻象戰機從舞台上方衝場表演，掀起活動高潮，觀眾意猶未盡，戰機再度從觀眾席上空衝場，許多民眾紛紛拿起手機拍照留念。

林智堅說，市府致力打造竹市成為最幸福的兒童城市，每年都在兒童節連假辦舉辦兒藝節，得到很大回響，今年以勇敢、冒險、征服天空為主題，透過遊具讓孩子挑戰及五感體驗，希望能對挑戰每件事情都充滿幸趣。

他說，今年增加2項遊具，5日及6日晚間7點在文創館旁還有星光場表演活動，邀請福爾摩沙馬戲團及台灣特技團帶來豬咪姑娘招親賽、大娛樂家等精采演出，日前試營運2天8小時即湧入超過10人次，相信4天連假會超過20萬人次，歡迎親子把握機會來探索體驗，也提醒家長要注意陪同孩子，遵守各項遊具規定。

林智堅也表示，除了兒藝節，市府一周來啟用新竹公園大沙坑、取水口展示館，還有241藝術空間、鐵道藝術村等藝術空間這一檔期的策展也都為孩子準備，親子可安排新竹小旅行，過一個好吃好玩的兒童節連假。