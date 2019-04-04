螢光鋪天蓋地如夢似幻 苗栗追螢開跑

2019-04-04 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



陸地版藍眼淚稱號三義鄉西湖渡假村忘憂谷營光藍海如夢似幻，美不勝收像假的。圖／西湖渡假村提供 分享 facebook

苗栗縣螢火蟲先頭部隊提前現蹤，開啟一個多月螢火蟲季，尤其是有陸地版藍眼淚稱號三義鄉西湖渡假村忘憂谷營光藍海如夢似幻，賞螢活動4月13日到5月12日登場，也備受期待。

苗栗縣山區接近水源地方，4、5月間普遍都有螢火蟲蹤跡，多處賞螢勝地在爆發期螢火蟲鋪天蓋地，點點螢光包圍有如置身銀河，美不勝收，又有療癒作用，其中卓蘭鎮岩川森林民宿．莊園餐廳螢火蟲數量爆發，今天起推出賞螢活動，通霄鎮飛螢農莊大發生期預計4月22日到5月10日，獅潭鄉仙山人文咖啡推估4月下旬起賞螢。

大湖鄉大窩山螢火蟲季4月13日到4月28日，客委會、縣政府、鄉公所及大湖鄉大窩文史生態協會，辦理大窩穿窿古圳音樂祭暨大塊林伯公記憶巡禮活動，13日上午9點在大窩山觀魚區開幕，白天施放客家古老竹筒砲，客家八音、客家三腳採茶劇、油桐花歌曲等表演節目，晚上安排螢火蟲解說。

三義鄉西湖渡假村忘憂谷賞螢區自然生成7、80公尺長，6、7公尺寬的大片銅錢草，銅錢草在弱光下會呈現出偏藍的顏色，螢火蟲大量發生時，黃綠色的螢火閃耀下，草地變成螢光藍海，因此被稱為陸地版藍眼淚，4月13日到5月12日開放賞螢，賞螢票250元。

「輕羅小扇撲流螢」詩情畫意，卻是打擾螢火蟲求偶傳宗接代，苗栗縣三義鄉西湖渡假村環境教育中心歸納賞螢5「不」曲，及拍攝螢火蟲4「勿」供參考，5「不」曲：不喧嘩、不開燈、不踩草皮、不抓蟲、不汙染自然環境。此外，拍攝螢火蟲4「勿」：請勿開啟使用閃光燈，請勿使用手電筒對焦，使用觀景窗拍攝，務必以不透光材質布料遮蔽螢幕光線，腳架設置請勿影響賞螢動線及視野。