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迎接兒童節 桃園兒童美術館連假不打烊

2019-04-04 13:52聯合報 記者林育瑩╱即時報導

桃園市兒童美術館今日起安排「偶然皮影劇團」演出小王子的劇碼，另外在4月6日與桃園市文化基金會舉辦親子影展活動，讓大人小孩能在兒童美術館渡過愉快的藝文連續假期。

由東海大學美術系許莉青老師主持的「偶然皮影劇團」，今日在桃園兒美館劇場空間演出小王子的故事，「來自遙遠星空的小王子，在旅程的最後造訪了美麗的星球—地球，他將遇到玫瑰花叢、狐狸、飛鳥、小青蛙、蝸牛....，最後走到了水井邊，接下來會發生什麼事呢？」讓家人帶著寶貝孩子一起解答。

4、5月兒童節、母親節先後到來，桃園市文化基金會主辦電影節周邊活動也提前暖身開跑，並與兒童美術館合作舉辦親子影展活動，並挑選正展出的「媽媽・寶貝」展覽主題相關的影片，如「酷寶：魔弦傳說」、「兔麻吉」、「壞壞大狐狸」、「好家在一起」、「麥兜我和我媽媽」，並在4月6日至5月11日的每周六下午2點，在桃園市兒童美術館5樓兒童劇場放映。另外還搭配有「紙上電影開麥拉」、「紙電影製作」手作課程，讓小朋友與爸爸媽媽一同動手製作，了解電影從無到有的過程，並透過想像力畫出自己的作品。

兒童節假期間歡迎大小朋友一起來到桃園市兒童美術館欣賞現正展出的「媽媽・寶貝」特展，並一同觀展、觀劇、觀影，在親情洋溢的四月天沉浸在愛與藝術的氣氛中。

有關桃園兒美館展覽活動相關資訊可至以下網頁查詢，或洽桃園市文化基金會：03-3315212轉412。

桃園市兒童美術館粉絲頁 https://www.facebook.com/TCAM334/

相關親子影展等活動資訊，詳見https://www.facebook.com/taoyuanff/

由東海大學美術系許莉青老師主持的「偶然皮影劇團」，今日在桃園兒美館劇場空間演出小...
由東海大學美術系許莉青老師主持的「偶然皮影劇團」，今日在桃園兒美館劇場空間演出小王子的故事。圖／桃園市兒童美術館提供
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桃園市兒童美術館今日起安排「偶然皮影劇團」演出小王子的劇碼，讓大人小孩渡過充滿藝...
桃園市兒童美術館今日起安排「偶然皮影劇團」演出小王子的劇碼，讓大人小孩渡過充滿藝文風趣的連續假期。圖／桃園市兒童美術館提供
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