清明節首日 高速公路南下新竹路段塞

2019-04-04 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



清明連假首日，各地出現車潮，國道1號南下新竹路段塞車，從湖口交流道往南到新竹系統間，車速龜速，都在時速40公里以下，滿滿塞車車潮，一路綿延往北。至於，北上路段，新竹至湖口間則車速順暢。