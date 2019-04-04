更寬敞安全 後壁區菁寮新嘉橋提前通車

2019-04-04 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



封閉將近一年的台南後壁區菁寮排水新嘉橋改建工程，在工務局施工團隊積極溝通協調及連日趕工下已完工，在清明節假期前提前開放通車。

工務局表示，南82線後壁區菁寮排水新嘉橋，因寬度不足、樑底過低，影響渠道通水能力、阻礙排洪，改建橋梁以提高通洪斷面及道路服務水準，並將新嘉橋上下游護岸各約50公尺範圍一併辦理拓寬。

當地屬易淹水地區，長年受淹水影響導致區道南82線道路封閉，影響用路人通行情形。為解決排水及往來交通，工務局辦理「後壁區菁寮排水新嘉橋改建工程（南82線）暨上下游護岸治理工程」，工程總經費約8仟1佰萬元。

新嘉橋改建工程自106年11月14日開工，施工期間遇白沙屯遺址監看調查作業停工，於107年3月1日復工；另改建橋梁工程期間，因大型機具出入頻繁，為避免造成附近居民危險，工務局於107年3月1日起進行道路封閉；工程於施工期間，接連受到7月份瑪莉亞颱風與0823豪大雨等侵襲，致使原預計108年2月22日完工的工程延後約1個月。

工務局表示，新嘉橋改建改建後橋梁全寬為12公尺、橋長43公尺、無落墩。護岸整治範圍為銜接新嘉橋梁上下游各約50公尺處，原有土堤寬約10至15公尺，整治後為寬約39至39.26公尺，餘其他菁寮排水未治理之護岸區域，由水利局依其治理計畫持續辦理中，以期有效提昇防洪能量及解決河道通洪斷面瓶頸問題。