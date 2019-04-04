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暌違1年復工錄「國光」 孫鵬哽咽「真的很辛苦」

好酷！樂高消防車現身 孩子體驗消防日

2019-04-04 12:41聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

迎接4天連續假期，新竹Big City遠東巨城購物中心歡慶兒童節，打造桃竹苗樂高城市消防體驗日，安排超過3米高、6米長的樂高消防車，搭配逼真造景及樂高積木，藉以帶動人潮搶攻兒童節親子商機。遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示，家長帶著孩子到巨城體驗消防日，也了解消防人員的辛苦，寓教於樂。

游欣宜表示，除有親子的消防體驗日外，本月4、5日也安排適合大、小朋友的Big Game瘋狂極限挑戰賽，包含飛鏢神射手、魔球九宮格、人體足球賽等三關，即可獲得美食抵用券。在6日有台灣STRIDER CUP平衡滑步車比賽，培養孩子的平衡力發展及自信建立，超過百組小朋友參賽。

游欣宜說，室內活動則有遠東巨城吉祥物阿Mall陪伴孩子們度過愉快兒童節，阿Mall羊毛氈磁鐵、造型筆筒DIY系列、與阿Mall近距離互動趣味挑戰等，歡迎連假期間家長帶小朋友天天來瘋玩巨城。

游欣宜表示，Big City館內有近70家餐飲名店聚集，提供中、西、日、泰、韓等各國菜系料理多樣選擇，4月份主題餐廳有推壽星優惠，而美食街則有第二件半價或加8元多一份精緻小點或升級套餐等活動，要讓消費者大快朵頤又省荷包。

她說，桃竹苗首場誠品好物市集暨Mr. Friendly 30年獨家品牌巡迴展，即日起至本月22日在創藝廳隆重登場，有多樣童書、益智玩具、學習文具等。

此外，歡慶兒童節4日至7日在Big City遠東巨城購物中心全館(不含遠東SOGO百貨)，當日累計消費滿3千元即可參加夾夾樂活動，有機會獲「樂檸漢堡」經典大俠牛肉堡套餐、「21世紀風味館」炸雞等派對美食；活動期間遠東巨城VIP於當日消費不限金額，即可憑APP會員QR Code兌換「Häagen-Dazs冰淇淋迷你杯」，贈完為止。

新竹Big City遠東巨城購物中心歡慶兒童節，打造桃竹苗樂高城市消防體驗日。圖...
新竹Big City遠東巨城購物中心歡慶兒童節，打造桃竹苗樂高城市消防體驗日。圖／巨城提供
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Big Game瘋狂極限挑戰賽。圖／巨城提供
Big Game瘋狂極限挑戰賽。圖／巨城提供
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巨城打造桃竹苗樂高城市消防體驗日，打造樂高消防員，超吸睛。圖／巨城提供
巨城打造桃竹苗樂高城市消防體驗日，打造樂高消防員，超吸睛。圖／巨城提供
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誠品好物市集暨Mr. Friendly30周年巡迴展引起共鳴。圖／巨城提供
誠品好物市集暨Mr. Friendly30周年巡迴展引起共鳴。圖／巨城提供
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