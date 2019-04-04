桃園國小美術班成果展 200件作品將於文化局展出
桃園國小美術班第38屆畢業生「看見世界」畢業美展，今年4月17日至28日將在桃園市政府文化局2到3樓畫廊，展出28位同學所創的美術共計約200件作品。作品均是學生平時對外面世界的觀察，透過創意發想及美術班4年來的學習成果，不但展現學生藝文長才，參觀民眾還可以從作品中體悟到當代社會時事情境。
桃園市文化局指出，美術班學生以探索世界各地民情風俗及文化藝術為主題，以「世界地球村」的觀點呈現所有畢業生的藝術創作，其中美術班學生陳楷予把近期備受社會關注的酒駕議題，以「酒駕世界杯」為題，畫出酒後開車，不但會面臨死神的呼喚，更因為肇事傷及無辜，造成許多家庭破碎，甚至吃上官司。
學生黃良峻則以「老屋保不住，歷史留不住」為題，透過繪圖與厚紙材剪貼，強化挖土機進場拆除老屋時，背後受到民眾阻撓的藝術手法，表現出許多人對老屋有深刻的歷史記憶跟情感，卻遭受土地徵收、違章建築、都市更新等因素，得面臨老屋拆遷的情境。
桃園市文化局表示，從學生的創作作品當中，美術班學生將材料使用結合了思考與想像，將社會時事描繪的相當生動，富有教育意涵。這些美術班同學秉持學習傳統，勇於創新的精神，預計這場傳統與創新的激盪展演，盼民眾給予鼓勵，讓這些未來的藝術家能發光發熱。
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