中壢百年歷史建築教職員宿舍恢復原貌 化為故事森林館

2019-04-04 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



中壢國小日據時期的宿舍改建為「壢小故事森林館」昨天辦開館活動，桃園市長鄭文燦參加活動表示，去年底開放民眾命名票選取名「壢小故事森林」，開館舉辦展覽、手作體驗課程以及「孵市集」活動，歡迎大小朋友們一同前來探索。

鄭文燦指出，「壢小故事森林」前身為日治時期中壢公學校教師宿舍，民國6年，戰後成為中壢國小教職員宿舍，已有102年歷史。升格後，市府104年登錄為桃園市歷史建築，經過4年調查研究和規畫設計、修復工程，耗資4800萬元打造親子教育特色館舍，園區面積871平方公尺。今年適逢中壢國小創校120週年，在兒童節前夕開館營運，百年老宿舍化身城市故事館，帶領大小朋友們一同了解中壢故事，是孩子最好的兒童節禮物。

鄭文燦說，壢小森林故事館是個很好的基地，未來可以考慮在此開課讓學生除了在學校上課，也能到故事館上課，讓新型態的學校教育成為另一個選擇。

他指出，壢小故事森林朝向歷史建築活化、自給自足、永續經營的文化觀光面向發展，園區共3棟建築物，A棟「沐樂居」為展示空間、B棟「儒林所」是親子繪本空間，C棟「睦森館」則是食育及多功能空間，提供親子閱讀、說故事，豐富的講座及食育體驗。

鄭市長表示，整個中壢車站周邊的文化景點，都是中壢城市記憶的一部分，市府會盡力保留，積極串連鄰近的中平路故事館、中壢警察日式宿舍群成為「中壢城市故事館三部曲」，並結合老街溪河川教育中心等形成文化聚落。