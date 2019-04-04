竹北打造兒童節夢幻樂園 旋轉木馬、大型氣墊免費玩

2019-04-04 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



今天是兒童節4天連假首日，新竹縣竹北市公所從今天起至6日舉辦為期三天的兒童節活動「藝想世界、童趣十竹」活動，將新竹高鐵站前廣場，打造成夢幻樂園，旋轉木馬、小火車、旋轉飛機、多達16組的氣墊遊戲區，通通免費玩，一早就吸引許多家長帶著小朋友出動。

竹北市長何淦銘表示，這項兒童節活動，連續2年都獲得親子支持，今年首度移師新竹高鐵站前廣場。因文小一的非營利幼兒園已動工，今年的兒童節活動，獲交通部鐵道局無償借用新竹站前廣場（高鐵七路與高鐵八路間），團隊精心策畫了7大親子同樂的主題遊戲區，連續3天上午10點半到下午5點，全部免費給民眾同樂。

除了免費遊玩遊樂設施外，還有金銀島大作戰引進時下最夯的親子鐳戰射擊體驗；皮諾丘闖關趣，通過五道關卡可獲限量神秘小禮物；小巫婆糖果屋有水球彩畫、馬賽克拼貼等親子手作DIY等活動。