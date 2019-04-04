竹北打造兒童節夢幻樂園 旋轉木馬、大型氣墊免費玩
今天是兒童節4天連假首日，新竹縣竹北市公所從今天起至6日舉辦為期三天的兒童節活動「藝想世界、童趣十竹」活動，將新竹高鐵站前廣場，打造成夢幻樂園，旋轉木馬、小火車、旋轉飛機、多達16組的氣墊遊戲區，通通免費玩，一早就吸引許多家長帶著小朋友出動。
竹北市長何淦銘表示，這項兒童節活動，連續2年都獲得親子支持，今年首度移師新竹高鐵站前廣場。因文小一的非營利幼兒園已動工，今年的兒童節活動，獲交通部鐵道局無償借用新竹站前廣場（高鐵七路與高鐵八路間），團隊精心策畫了7大親子同樂的主題遊戲區，連續3天上午10點半到下午5點，全部免費給民眾同樂。
除了免費遊玩遊樂設施外，還有金銀島大作戰引進時下最夯的親子鐳戰射擊體驗；皮諾丘闖關趣，通過五道關卡可獲限量神秘小禮物；小巫婆糖果屋有水球彩畫、馬賽克拼貼等親子手作DIY等活動。
3天也都有不同的精彩劇團表演，有歡樂魔術秀、YOYO家族、東興國小打擊樂團、小青蛙劇團、蘋果劇團、偶偶偶劇團、聲五洲王英峻布袋戲、異國風情特技秀等近20組表演團體，大小朋友千萬別錯過為期3天的玩樂天堂！活動詳情可上竹北市公所官網或「藝遊竹北」臉書專頁查詢。
留言