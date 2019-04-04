連假周日中壢銀河廣場桃青秀才藝 金曲樂團茄子蛋壓軸

2019-04-04 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園首創的「青年抬頭節」SHOW TRUE TITLE（秀出真我）主題系列活動，4月7(周日)下午1點至晚上7點半就在中壢銀河廣場，即將來到刺激歡樂的「青年抬頭動感派對」，第3屆「桃青之星」總決賽率先登場，金曲獎樂團「茄子蛋」壓軸演出，感受青世代的藝能量。

周邊還有好吃、好買、好玩的青年文創市集可以走走逛逛，歡迎市民朋友一起來同歡。

第3屆「桃青之星」選拔賽歷經200多組海選，至60組複賽激烈競爭後，最終20強將在7日派對當天爭奪總冠軍，晉身閃亮耀眼的「桃青之星」。桃園青年多才多藝，歌唱、跳舞、扯鈴、花式調酒、雜耍特技等各種絕活，都將在總決賽舞台上爭相亮相。

除了爭逐22萬元高額總獎金及擁有公開演出的機會，前10名另外獲得主辦單位特別企劃的專業表藝養成培訓，並與金曲創作才子韋禮安導師面對面彈唱交流、分享經驗、同台演出，持續扶持身懷絕技的桃園青年「讚」上舞台、「藝」起發光。

比賽當天總決賽之後，有第二屆桃青之星前20強選手「純屬娛樂」、2017年桃園鐵玫瑰音樂節高中組冠軍隊伍「後站人」接力演出外，第29屆金曲獎最佳新人、最佳台語專輯得主「茄子蛋」樂團，擔綱壓軸火熱開唱，齊聲抬頭High翻桃園。

在地青年要與金曲獎樂團同場較勁，除了呈獻高水準的演出給一起抬頭動感搖滾的民眾，也鼓勵青年有夢就去追，只要堅持就有機會成為明日之星。

派對舞台周邊也設置多項可以讓民眾參與的有趣活動，包括最終亮相的SHOW TRUE TITLE大聲公及桃青之星冠軍大預測，現場登台勇敢說出內心真正的心聲與宣言，也可以投票預測第三屆桃青之星冠軍獎落誰家，和勾選喜愛的抬頭圖文，可獲得限量青年抬頭節主題紀念款「Popsockets泡泡騷」手機氣囊支架，還可參加摸彩把藍牙喇叭、小米手環及康寧餐具組等豐富獎品抽回家。