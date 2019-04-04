u故事／「不想後悔」 差距51歲爺孫戀「同」心相伴

2019-04-04 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳煜彬 ╱即時報導



苗栗24歲青年趙守泉和英國75歲老先生Andrew Goodier二月在苗栗鐵道文物館接受眾人祝福。這一場跨越國界和年齡的婚禮，儀式完成，情感上，見證愛無阻礙；但法律上，暫未獲得認可和保障。