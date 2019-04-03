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白沙屯媽進香報名人數將破5萬 再創歷史新高

2019-04-03 21:09聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

白沙屯媽往北港徒步進香活動明深夜11點15分將「放頭旗」，為今年10天9夜進香盛會揭開序幕，白沙屯媽預定4月7日深夜11點20分登轎、8日凌晨1點20分出發，目前報名香客人數已近4萬8000人，廟方預估出發時將突破5萬人，再創歷年新高。

今年進香之旅，拱天宮向媽祖婆擲筊請示擇定的重要時辰分別是農曆三月初四子時（4月8日凌晨1點20分）出發，初七抵北港、初八卯時朝天宮進火（4月12日清晨5點），十三日未時回宮（4月17日下午2點25分）、廿四日子時開爐（4月27日深夜11點）。

苗栗縣政府、通霄鎮公所及拱天宮上午在宮前廣場舉辦行前記者會，苗栗縣長徐耀昌、拱天宮管委會主委洪文華、朝天宮董事長蔡咏鍀等人向媽祖婆上香祈福，同時向各地信眾說明今年進香活動。

洪文華表示，去年報名香客約4萬3000人，今年離出發還有數日，到昨天報名已達4萬7800人，隨行4輪車輛逾4000輛，預估出發當天隨香信眾將突破5萬人。

國內最受矚目的大甲媽、白沙屯媽徒步進香盛會，今年行程相近，都在同一天登轎，兩支進香隊伍會不會在途中「交會」，成為今年信眾的熱門話題。

拱天宮與台鐵合作，今年推出「進香文化彩繪火車」行駛海線鐵路竹南到彰化路段，盼藉此讓更多信眾認識白沙屯媽信仰，彩繪列車共4節車廂，分別以「媽祖啟程、互信互愛、心火香傳、圓滿歡愉」主題，呈現白沙屯媽徒步進香的百年傳承。

拱天宮表示，白沙屯媽進香路線不固定，為方便香丁腳追媽祖，進香期間提供GPS定位供香客掌握進香動態，相關訊息可上白沙屯拱天宮官網http://www.baishatun.org.tw/或「白沙屯拱天宮」臉書粉絲專頁。

白沙屯媽往北港進香活動即將展開，苗栗縣政府、通霄鎮公所及拱天宮今天在宮前廣場辦行...
白沙屯媽往北港進香活動即將展開，苗栗縣政府、通霄鎮公所及拱天宮今天在宮前廣場辦行前記者會，說明進香狀況。記者胡蓬生／攝影
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白沙屯媽往北港進香活動即將展開，苗栗縣政府、通霄鎮公所及拱天宮今天在宮前廣場辦行...
白沙屯媽往北港進香活動即將展開，苗栗縣政府、通霄鎮公所及拱天宮今天在宮前廣場辦行前記者會，說明進香狀況，預估今年進香報名將超過5萬人。記者胡蓬生／攝影
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白沙屯媽祖北港
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