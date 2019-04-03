福利太好！桃園育兒津貼抽查 竟有2成幽靈人口

2019-04-03 20:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園福利政策好，育兒津貼因應中央新制加上市府補助，家長每月可領3000元到8000元不等，依規請領補助要有居住事實，桃園市社會局去年家訪抽查188件，發現38件不符資格停止補助，議員詹江村認為，部分幽靈人口「吃掉」桃園預算，要求市府提高抽查比例，避免家長僥倖心態領補助，社會局強調，會檢討研議擴大抽查。

桃園原本發放0到3歲幼童每人每月3000元的育兒津貼，連同中央補助至多可領6000元，去年8月配合中央新推少子女化對策計畫，統一改發2500元擴大育兒津貼，原有桃園版本的育兒津貼直到2021年8月落日，為接軌中央，桃市仍有加碼，家長每月可實領3000元到8000元不等。

市議員詹江村說，桃園福利好，也有不錯的育兒津貼，但若有外縣市有心人士「貪圖津貼」，將戶籍遷來桃園，卻沒有居住事實，並不樂見，他也認為，社會局抽查育兒津貼請領設籍狀況比例太低，應拉高抽查比例才有嚇阻作用，避免錢領完了就遷戶籍走人。

社會局指出，請領桃園津貼需申請人（父、母）及兒童都需設籍、實際居住桃園1年以上，各區公所會派員抽查家訪，去年抽查188件、不符資格38件，約占2成，抽查比例約為1%，會再研議拉高抽查比例，只要確實發現籍在人不在就停發，另提供申覆機會。