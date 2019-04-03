影／公園像駕訓場 苗栗縣首座兒童交通公園啟用

2019-04-03 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



全國12歲以下兒童去年有8000多人因交通事故傷亡，苗栗縣政府配合交通安全教育向下扎根，向中央爭取經費在苗栗市文山國小施設全縣第一座「兒童交通公園」，上午揭牌啟用，將作為全縣幼兒園、國小學童交通安全教學參訪的場域，讓孩子從小培養正確的用路觀念。

苗栗縣政府教育處表示，兒童交通公園教學區規畫7大主要學習內容，包括「交通工具體驗區」、「大型車內輪差與視野死角實境解析及VR體驗區」、「停、讓標誌與閃光號誌等標誌標線大探索」、「行車管制號誌、二段式左轉等安全等候小秘笈」、「圓環、遵行方向行駛等單一方向旋轉行進小知識」、「標誌、標線及街、巷、道等情境大體驗及穿越路段小知識」、「交通安全創客DIY」等7大區域，教學內容涵蓋所有交通安全常識。

縣長徐耀昌、教育處長徐永鴻、交通部主任秘書陳進生、苗栗市長邱鎮軍及縣議員、代表、里長、家長代表，上午共同為兒童交通公園揭牌，眾人隨後騎單車進入交通公園繞行，小朋友跟著騎車進場，依標線、號誌前進，體驗公園的教學及樂趣。

徐耀昌表示，縣府爭取交通部補助400萬元在文山國小設置縣內首座兒童交通公園，這也是六都之外的第一座，可讓學童從小灌輸正確的交通安全觀念，不論將來考駕照或日常實務運用，都有正面幫助；盼各級學校師生和家長多加利用這個優質交通安全教育空間，尤其國小、幼兒園在模擬實際道路情境下辦戶外教學，更能發揮教育效果。

陳進生指出，依交通部統計數字，交通事故有6成發生在交叉路口，其中又以穿越馬路造成傷亡居首位，去年全國12歲以下兒童，因交通事故死亡有12人、受傷8684人，交通安全及教育值得各界重視，交通部2018至2022年將致力投入改善作為，包括提升學童通學安全設施，以教案和影片結合遊戲讓學童「做中學」以強化交通安全觀念。