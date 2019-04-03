親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

孤獨、壓力與他鄉：一場王柏融與自己的對戰

日職／王柏融被批一安大王 日人發「悲報」評台灣人嚴酷

影／公園像駕訓場 苗栗縣首座兒童交通公園啟用

2019-04-03 20:03聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

全國12歲以下兒童去年有8000多人因交通事故傷亡，苗栗縣政府配合交通安全教育向下扎根，向中央爭取經費在苗栗市文山國小施設全縣第一座「兒童交通公園」，上午揭牌啟用，將作為全縣幼兒園、國小學童交通安全教學參訪的場域，讓孩子從小培養正確的用路觀念。

苗栗縣政府教育處表示，兒童交通公園教學區規畫7大主要學習內容，包括「交通工具體驗區」、「大型車內輪差與視野死角實境解析及VR體驗區」、「停、讓標誌與閃光號誌等標誌標線大探索」、「行車管制號誌、二段式左轉等安全等候小秘笈」、「圓環、遵行方向行駛等單一方向旋轉行進小知識」、「標誌、標線及街、巷、道等情境大體驗及穿越路段小知識」、「交通安全創客DIY」等7大區域，教學內容涵蓋所有交通安全常識。

縣長徐耀昌、教育處長徐永鴻、交通部主任秘書陳進生、苗栗市長邱鎮軍及縣議員、代表、里長、家長代表，上午共同為兒童交通公園揭牌，眾人隨後騎單車進入交通公園繞行，小朋友跟著騎車進場，依標線、號誌前進，體驗公園的教學及樂趣。

徐耀昌表示，縣府爭取交通部補助400萬元在文山國小設置縣內首座兒童交通公園，這也是六都之外的第一座，可讓學童從小灌輸正確的交通安全觀念，不論將來考駕照或日常實務運用，都有正面幫助；盼各級學校師生和家長多加利用這個優質交通安全教育空間，尤其國小、幼兒園在模擬實際道路情境下辦戶外教學，更能發揮教育效果。

陳進生指出，依交通部統計數字，交通事故有6成發生在交叉路口，其中又以穿越馬路造成傷亡居首位，去年全國12歲以下兒童，因交通事故死亡有12人、受傷8684人，交通安全及教育值得各界重視，交通部2018至2022年將致力投入改善作為，包括提升學童通學安全設施，以教案和影片結合遊戲讓學童「做中學」以強化交通安全觀念。

兒童交通公園開放預約申請，學習場域內設有淺顯易懂、充滿童趣及加註注音的解說牌面，可供家長及學童自主學習；為使學童從小落實交通安全觀念，園區內除培訓學生及樂齡志工協助導覽，還開放腳踏車路況體驗、號誌學習及交通安全創客DIY的創意手作課程。

苗栗縣首座兒童交通公園上午在文山國小揭牌啟用。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣首座兒童交通公園上午在文山國小揭牌啟用。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣首座兒童交通公園上午在文山國小揭牌啟用，小朋友騎車「上路」體驗交通安全教學...
苗栗縣首座兒童交通公園上午在文山國小揭牌啟用，小朋友騎車「上路」體驗交通安全教學。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣首座兒童交通公園上午在文山國小揭牌啟用，場內設有淺顯易懂、充滿童趣的解說牌...
苗栗縣首座兒童交通公園上午在文山國小揭牌啟用，場內設有淺顯易懂、充滿童趣的解說牌面，可供家長及學童自主學習。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣首座兒童交通公園上午在文山國小揭牌啟用，小朋友騎車「上路」體驗交通安全教學...
苗栗縣首座兒童交通公園上午在文山國小揭牌啟用，小朋友騎車「上路」體驗交通安全教學。記者胡蓬生／攝影
分享
苗栗縣首座兒童交通公園上午在文山國小揭牌啟用。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣首座兒童交通公園上午在文山國小揭牌啟用。記者胡蓬生／攝影
分享

幼兒園徐耀昌苗栗縣
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

兒少保護宣導有一套 台南婦幼隊搬扭蛋機進校園

2019-04-03 18:41

潮！新竹文化創意園區 貨櫃市集來了

2019-04-03 18:02

影／北台最長特色沙坑啟用 林智堅：兒童節大禮物

2019-04-03 17:38

就職百日過來人 鄭文燦：新首長執政風格最重要

2019-04-03 16:54

影／超美！紫藤花沿著花架垂落 關西服務區瘋打卡

2019-04-03 14:57

創新高 白沙屯媽祖進香報名人數逼近5萬

2019-04-03 14:43

紅髮艾德連假首日桃園開唱！ 交通資訊看這裡

2019-04-03 14:39

偏鄉單親學童奪國際合唱賽大獎 獲模範兒童表揚

2019-04-03 14:04

徵召韓國瑜選總統？新竹縣長：完全尊重黨中央規劃

2019-04-03 13:49

桃園彩色海芋季明天登場賞花 警方交通管制措施看這裡

2019-04-03 12:15

讓大人回味、孩子玩味 「兒時味」竹市登場

2019-04-03 08:15

頭份幫校園裝冷氣 學校缺經費「恐看得到用不到」

2019-04-02 22:56

家電換新補助「細金ㄟ」? 桃議員批市府沒宣導

2019-04-02 22:34

專題／緊臨高鐵桃園站 鬼城青埔大翻身

2019-04-02 20:55

鄭文燦陪蔡英文看幼兒園 蔡：打造優質幼兒環境

2019-04-02 18:38

機車待轉區當停車格用 網友PO文諷停好停滿？

2019-04-02 18:33

救援竟變安樂死？ 動保團體抗議桃園市府

2019-04-02 18:02

專題／高鐵新竹站讓通勤族笑了 當地人卻無感？

2019-04-02 17:55

1、2月降雨不佳 竹縣尖石水蜜桃列天災救助地區

2019-04-02 17:26

下個網紅就是你！新竹縣文化局徵桐花大使行銷桐花祭

2019-04-02 17:05

被害者家屬受關懷 他變身志工回饋社會

2019-04-02 15:37

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

高嘉瑜臉書發「生病文」 卻意外暴露出「年紀」

2019-04-03 12:46

新北美女議員驚傳離婚 李倩萍否認：被媒體消費了

2019-04-03 11:02

影／傻眼！彰縣文化局列冊追蹤 溪州榮民工廠竟被拆光光

2019-04-03 16:12

高雄路口簡體字「待轉區」 晚上已修正恢復繁體字

2019-04-02 21:57

就職百日 侯友宜：當副市長時都不行 現在怎麼都可以？

2019-04-03 11:03

「豬屎味」臭翻整條路 南投當地人：臭到已經麻痺了

2019-04-03 08:47

高市施政滿意度調查 光榮感76%、市長滿意度61.3%

2019-04-03 15:54

彰北彰南捷運統統要推 王惠美：今天不做明天會後悔

2019-04-03 12:02

遭爆無性10年離婚 美女議員：不值得討論

2019-04-03 11:30

「大咖到鞋子穿不下」要來看花博 盧秀燕：邀到韓國瑜

2019-04-03 10:24

驚！就職100天好忙 盧秀燕「快被家人放棄了」

2019-04-03 09:38

台中市府花近億元送廚餘桶 婆媽怨蓋不攏、不好用

2019-04-03 12:53

宜蘭縣長林姿妙就職100天 端出童玩升級等5大施政亮點

2019-04-03 11:15

雲林巨型稻草捲心酥 業者遭檢舉心寒：4月7日最後一天開放

2019-04-03 18:34

桃園彩色海芋季明天登場賞花 警方交通管制措施看這裡

2019-04-03 12:15

影／北台最長特色沙坑啟用 林智堅：兒童節大禮物

2019-04-03 17:38

高雄要發大財 台中有新路取名「富翁街」

2019-04-03 08:48

彰化縣長王惠美上任百日 綠營批史上最慘負政績

2019-04-03 16:03

春吶移師高雄 墾丁旅宿兩樣情

2019-04-02 23:30

持續為小怡加油！翁章梁低調探視車禍昏迷女童

2019-04-03 09:23

基隆童話藝術節恐龍、大鯨魚搶先曝光 高11米空拍美

2019-04-03 15:11

光電廠說明會 台南七股居民集體退席

2019-04-02 23:38

徵召韓國瑜選總統要表態？ 嘉義市長：要以民意為前提

2019-04-03 10:06

紅髮艾德連假首日桃園開唱！ 交通資訊看這裡

2019-04-03 14:39

燈柱基座差很大 日本安全美觀嘉義新港要學習

2019-04-03 18:09

蔡英文勘災分顏色？ 嘉縣議員：別只當民進黨的總統

2019-04-03 20:17

影／超美！紫藤花沿著花架垂落 關西服務區瘋打卡

2019-04-03 14:57

石岡男子車故障求救無門 警道路救援婉謝咖啡

2019-04-03 09:47

台南三分子日軍遺址周邊建商開挖 再發現疑似古物

2019-04-03 18:41

全國首座眷村民宿掛牌營運 歡迎來住眷村

2019-04-03 15:21

全國第一處文化景觀眷村民宿 左營建業新村掛牌營運

2019-04-03 14:57

消防車一路跟著垃圾車跑 原來是為了這件事

2019-04-03 08:29

剪綵典禮旁中原溝放廢水「變紫」 新北副市長好尷尬

2019-04-03 14:05

新北中原溝染紫 環保局查獲兩業者趁雨排汙

2019-04-03 17:45

執政100天民調兩極 盧秀燕：會好好努力

2019-04-02 23:13

挺朱立倫看板 高掛新北板橋大馬路

2019-04-03 11:04

百日施政成績 韓國瑜：拚經濟是重點

2019-04-03 10:42

高速雲豹客輪布澎航線試營運結束 今起恢復原票價

2019-04-03 10:52

羅東博愛醫院創辦人許文政今晨辭世 享壽95歲

2019-04-03 15:08

拋開畫筆、滑鼠 42歲廣告設計轉行當水電工

2019-04-03 18:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top