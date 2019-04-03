兒少保護宣導有一套 台南婦幼隊搬扭蛋機進校園
「小朋友，報案電話？」、「全國保護專線？ 」，警花姊姊透過迷你扭蛋機遊戲，與台南新南國小學童互動，這學童答 「110」、那學童稱「113」，台南婦幼警察隊精心設計有關兒少保護相關問題，答對者便可玩遊戲、選獎品，吸引不少朋友前來挑戰，園遊會攤位前大排長龍。
婦幼隊今天受邀在安平區新南國小，參與該校園遊會設攤並進行「婦幼人身安全及兒少保護」宣導活動，希望藉此活動傳達正確自我保護的觀念，教導學童遠離危害並懂得主動尋求協助，現場吸引了大批學童及家長一同參與加入兒少保護的行列。
警花姊姊、志工爸爸媽媽挖空心思，把深受學童喜愛的迷你扭蛋機遊戲搬進校園內，且精心設計有關兒少保護相關問題，與學童互動，只要答對問題便可玩遊戲、選獎品。婦幼隊指出，希望藉此寓教於樂，傳達有關性侵害、性騷擾、家庭暴力防治及兒少保護議題等人身安全保護觀念，教導學童如何保護自己，免於受到他人不法的侵害。
婦幼隊表示，無論男孩或是女孩都可能成為性侵害或兒虐案件下的被害者，希望能利用機會至各國中、小實施人身安全宣導，強化民眾對於兒少保護危機觀念的建立及友善通報的重視，避免學童受到任何侵害。民眾如知悉或目睹疑似兒虐或家暴案件，可撥打報案電話110或全國保護專線113，由警政或社政單位即時前往處理，希望藉此發掘社區內潛在的高風險家庭，多一份心力，少一份危害，共同預防憾事發生。
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