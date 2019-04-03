首座校內兒童交通公園 落腳苗栗市文山國小

2019-04-03 18:14 中央社 苗栗縣3日電



苗栗縣政府爭取中央補助，在苗栗市文山國小設置兒童交通公園今天啟用，這是國內首座設於校園內的兒童交通公園，推動交通安全觀念向下扎根。

根據交通部統計，2018年全國12歲以下兒童因交通事故造成傷亡逾8000人，苗栗縣政府為提升交通安全教育，爭取交通部補助新台幣400萬元經費，在苗栗市文山國小設置縣內首座兒童交通公園，今天由縣長徐耀昌會同交通部主任秘書陳進生、苗栗市長邱鎮軍及多名地方民代、家長代表揭牌啟用。

交通部主秘陳進生指出，12歲以下兒童交通事故約有6成發生在交叉路口，其中又以穿越馬路造成傷亡居首位，苗栗的兒童交通公園不但是縣內第一座、非六都縣市唯一，更是全國首座設置在校園內的交通公園，透過模擬環境設施，讓學童實際體驗，強化遵守標線、號誌等交通安全觀念。

縣府教育處表示，交通公園教學區規畫7大主題學習區，包括：「交通工具體驗區」「大型車內輪差與視野死角實境解析及VR體驗區」「停、讓標誌與閃光號誌等標誌標線大探索」「行車管制號誌、二段式左轉等安全等候小秘笈」「圓環、遵行方向行駛等單一方向旋轉行進小知識」「標誌、標線及街、巷、道等情境大體驗及穿越路段小知識」及「交通安全創客DIY」，教學內容涵蓋所有交通安全常識。

教育處指出，交通公園學習場域內設有淺顯易懂、充滿童趣及加註注音的解說牌面，園區除培訓學生及樂齡志工協助導覽，也開放腳踏車路況體驗、號誌學習及交通安全創客DIY創意手作課程，即日起開放學校社團預約運用。