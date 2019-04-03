親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
新知學習
升學情報站
升大學甄選攻略
觀點評論

誣指馬英九收頂新2億政治獻金 周玉蔻確定要賠180萬

AIT新館5月6日啟用 首度證實有陸戰隊進駐

暖心「大仁哥」領軍高考 玄奘大學心理師證照開紅盤

2019-04-03 18:08聯合報 記者張雅婷╱即時報導

玄奘大學應用心理學系系主任陳柏霖為玄奘大學校友，任教期間致力教學創新獲得數次學校優良教師表揚，與學生亦師亦友，提供學生課業及生活上相關資訊，因名字與演員同名，是學生們心中的「大仁哥」。今年度他協助學生準備專門職業及技術人員高等考試諮商與臨床心理師第一階段放榜，該系錄取12位諮商心理師與4位臨床心理師，開出紅盤超越過去成績。

陳柏霖民國95年畢業後攻讀碩博士班，取得博士學位後回到母校任教，並在短時間內升等副教授。陳柏霖目前擔任應用心理學系系主任，和學生打成一片，陳柏霖表示，求學過程中，學校老師認真指導且學校的圖書資源豐沛，養成教學熱忱和研究能量，才能有現在的成就。

有鑒於目前就業不容易，陳柏霖特別為學生加強心理師證照考試的輔導，透過組織「師生共學社群」、辦理「學習輔導班」，鼓勵學生參與課後的學習活動，並且每年舉辦一次臨床心理師模擬考試，強化考照準備的動機和自信，提升考試準備心理資源。

今年考取諮商心理師的簡姓學生表示，「大仁哥」經常陪伴大家熬夜苦讀，有問題也隨傳隨到提供指導，經常溫暖的給予鼓勵，同時帶我們到社區、國小等區域實習服務，透過真實的接觸才能了解需要幫助的對象及該如何幫助需要幫助的人，非常感謝「大仁哥」他是我生命中的貴人，未來自己也經成為他人生命中的貴人，回饋社會。

玄奘大學應用心理學系主任陳柏霖（右）利用課後時間指導學生考照相關問題。圖／玄奘大...
玄奘大學應用心理學系主任陳柏霖（右）利用課後時間指導學生考照相關問題。圖／玄奘大學提供
分享
玄奘大學應用心理學系主任陳柏霖（右）與學生亦師亦友，提供學生課業及生活上相關資訊...
玄奘大學應用心理學系主任陳柏霖（右）與學生亦師亦友，提供學生課業及生活上相關資訊，是學生們的「大仁哥」。圖／玄奘大學提供
分享
玄奘大學應用心理學系主任陳柏霖與學生亦師亦友，提供學生課業及生活上相關資訊，是學...
玄奘大學應用心理學系主任陳柏霖與學生亦師亦友，提供學生課業及生活上相關資訊，是學生們的「大仁哥」。圖／玄奘大學提供
分享

熬夜實習
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

宜蘭大學有新景 五結校區有牧場可踏青騎自行車

2019-04-03 17:15

另類校園公益「電競」 四校五系217師生「挺好」開打

2019-04-03 13:50

中原大學特教系用愛心與專業 提供特殊兒高效學習資源

2019-04-03 12:52

東海大學綜合活動大樓 打造體育園區

2019-04-02 23:27

台大資深教授批科技部「年齡歧視」：我們是垃圾嗎

2019-04-02 18:08

奧萬大暑假實習 森林環教相關系所學生可申請

2019-04-02 12:48

大學先修課擴辦 22門可認抵

2019-04-02 00:22

台大教授柯慶明今辭世 鄭麗君：哀傷與遺憾

2019-04-01 20:57

南臺科大聘金曲歌后小百合周月綺任教 小班教學受歡迎

2019-04-01 20:09

南應大美術系學生「狂想」自畫像 美術繪畫賽得金獎

2019-04-01 16:19

交大、台達電首創邊緣資料中心 打造5G基礎

2019-04-01 10:25

國家圖書館發佈學術資源影響力 南華大學屢創佳績

2019-04-01 08:54

提升國際競爭力 教育部鬆綁大學境外專班遠距教學學分

2019-04-01 03:21

台大研究全球首例 指尖陀螺可分離血清

2019-04-01 00:46

玩具分離出血清…一只戰鬥陀螺 開啟離心力研究

2019-04-01 00:36

遠距教學學分鬆綁 大學海外設校利多

2019-03-31 23:46

玄奘大學攜手日商公司 培育橄欖球人才

2019-03-31 19:07

高雄科技大學合併後首屆運動會 主打We are One Team

2019-03-30 14:14

朝陽科大助農村黑豆復耕 昨邀12校討論社會責任

2019-03-29 22:34

清華全球營運管理學程 台美頂大雙聯碩士2年到手

2019-03-29 17:16

雲林科技大學與南仁湖簽約 結盟推動教育旅行

2019-03-29 15:31

中原大學為孩子圓夢 帶國中生單車環島11天

2019-03-29 14:29

博碩士論文熱門檢索詞 「情緒」、「大數據」都入榜

2019-03-29 10:40

科技部長領軍 9頂大明赴歐攬才

2019-03-28 23:12

當宋仲基、裴勇俊、李英愛學妹！高職生錄取韓國名校

2019-03-28 19:29

未滿40歲教授剩25% 科技部30日再率9大學赴歐搶才

2019-03-28 18:14

台大綠領農學市集 本周末展開

2019-03-28 16:33

學以致用又敦親睦鄰 明道青農助耕團幫農民除草整地

2019-03-28 14:26

大學申請29日起上傳書審資料 影音教學助考生

2019-03-28 12:53

中原應華系外籍生明星臉志在教華語 創意教材水準高

2019-03-28 11:48

年輕人不想讀新聞研究所？學者分析有這些原因

2019-03-28 09:56

獨／台大新聞所今年76人報考創新低 為全盛期的1成7

2019-03-28 09:38

修平科大工程學院院長：拿證照、薪情高 不必迷戀名校

2019-03-27 22:33

黃國昌：掠奪性期刊 台大、南榮科大各20篇居冠

2019-03-27 18:07

談校長遴選報告 黃國昌：台大不好好檢討又抱怨

2019-03-27 16:09

「屏東學」走出校園接地氣 屏東大學要推全面必修

2019-03-27 15:13

合校新進度！ 陽明交大通過合校意向書將報教育部

2019-03-27 14:56

不只台大燃起「拒看中天」 小吃店、醫院搶遙控器大戰正悄悄上演

2019-03-27 13:27

輔大生不滿校長續任無限期罷課 校方：尊重想法多元

2019-03-27 10:47
看更多

熱門文章

台大繁星錄取3-4成私校生 甄選比率應否過半爆論戰

2019-04-02 23:45

私幼加入準公幼…桃園提高補助 北市擬自訂級距標準

2019-04-03 00:02

闖校報復女兒遭甩巴掌 母親公開道歉：只是想保護孩子

2019-04-03 13:57

公東高工5位應屆畢業生 全壘打錄取國立大學

2019-04-03 10:21

首間公共托育家園今開幕 桃市目標今年拚7間

2019-04-03 12:36

最想要的兒童節禮物！ 校長招待全校吃豬排西餐

2019-04-03 12:00

12年國教「素養」怎麼教？ 國圖建議做到這4點

2019-04-03 04:12

這所學校兒童節不發禮物 學生卻笑得比平常開心

2019-04-03 13:41

落實108多元選修課綱精神 教團籲增置高中職教師員額

2019-04-03 10:19

準公幼收費新方案 台中私幼轟教育部：住太平洋管太寬

2019-04-02 18:43

公幼中籤率比樂透低！家長憂準公幼仍看得到吃不到

2019-04-02 20:17

準公幼8月新制…微調收費級距 開放地方放寬標準

2019-04-02 23:58

頭份市國中、小班班有冷氣 臨門差一腳

2019-04-02 18:31

她讀知名高商因為喜歡幫助人的感覺 繁星選擇社工系

2019-04-03 14:28

行行出狀元、名人逆轉勝例子多 但你願意為選擇而戰嗎？

2019-04-03 15:19

準公幼8月起擴及六都 家長：增設公幼較實在

2019-04-03 00:05

這所小學席開一百桌 歡慶兒童節到來

2019-04-03 15:47

準公共幼兒園調天花板不如預期 幼教協會：只能摸鼻

2019-04-02 20:20

助長者就近學習 教部核定365個樂齡中心深入3千村里

2019-04-03 00:58

東海大學綜合活動大樓 打造體育園區

2019-04-02 23:27

影／108課綱將實施 教團籲增置高中職教師員額

2019-04-03 11:13

世界閱讀日／從產地到餐桌：你聽過「好好吃故事車」嗎？

2019-04-03 09:40

南投國中國樂團刻苦練習 拿下全國第二名佳績

2019-04-02 19:15

不一樣的兒童節 兒童不收禮物反而送禮物

2019-04-03 14:27

宜蘭大學有新景 五結校區有牧場可踏青騎自行車

2019-04-03 17:15

愛心送偏鄉 平溪國小學童家終有書桌

2019-04-02 19:51

歡慶兒童節 虎尾鎮公所贈送11所小學4200條小方巾

2019-04-03 12:02

中原大學特教系用愛心與專業 提供特殊兒高效學習資源

2019-04-03 12:52

慶祝兒童節 小朋友變身超人捐發票

2019-04-03 12:11

娃娃車10年汰換惹怨 教部將補助

2019-04-02 23:32

紐時賞析／知名小說家狄更斯 想把妻子關進精神病院

2019-04-03 16:42

影／打造出夢想中的房間 床頭櫃、斗櫃英文怎麼說？

2019-04-03 15:40

紐時賞析／俄國作家屠格涅夫貶抑祖國 仍受克宮尊崇

2019-04-03 16:05

公民時事題／今年中國兩會報告 新增對台綱領習五條

2019-04-03 15:55

兒童節前夕吃排餐 台南官田國小學生好樂

2019-04-03 16:35

南屏國小設靜思閱讀書軒 送給學生閱讀大禮

2019-04-03 17:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top