暖心「大仁哥」領軍高考 玄奘大學心理師證照開紅盤

2019-04-03 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



玄奘大學應用心理學系系主任陳柏霖為玄奘大學校友，任教期間致力教學創新獲得數次學校優良教師表揚，與學生亦師亦友，提供學生課業及生活上相關資訊，因名字與演員同名，是學生們心中的「大仁哥」。今年度他協助學生準備專門職業及技術人員高等考試諮商與臨床心理師第一階段放榜，該系錄取12位諮商心理師與4位臨床心理師，開出紅盤超越過去成績。

陳柏霖民國95年畢業後攻讀碩博士班，取得博士學位後回到母校任教，並在短時間內升等副教授。陳柏霖目前擔任應用心理學系系主任，和學生打成一片，陳柏霖表示，求學過程中，學校老師認真指導且學校的圖書資源豐沛，養成教學熱忱和研究能量，才能有現在的成就。

有鑒於目前就業不容易，陳柏霖特別為學生加強心理師證照考試的輔導，透過組織「師生共學社群」、辦理「學習輔導班」，鼓勵學生參與課後的學習活動，並且每年舉辦一次臨床心理師模擬考試，強化考照準備的動機和自信，提升考試準備心理資源。