潮！新竹文化創意園區 貨櫃市集來了

2019-04-03 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹市公道五路世博館對面打造貨櫃市集「新竹A5文化創意園區」，業者仲祜公司免費提供一個百萬貨櫃，讓新竹地檢署犯罪被害人保護協會的馨生人成立「馨馨陽光小舖」今天首次亮相，展售馨生人親手製作的各式生活手工藝品，材料包販售及手工皮件教學、訂製，天然手工皂販售及教學，以及小農無農藥蔬菜，幫助馨生人。

新竹地檢署檢察長王文德指出，過去犯保協會為鼓勵「馨生人」，勇敢走出傷痛，經常在各大賣場辦理義賣活動，但活動通常都是短期限的義賣，猶如做生意只做數日般，對「馨生人」幫助有限。

王文德感謝，仲祜公司的主動協助，免費提供一個百萬貨櫃，讓馨生人成立「馨馨陽光小舖」，展售馨生人親手製作的各式生活手工藝品，材料包販售及手工皮件教學、訂製，天然手工皂販售及教學，以及小農無農藥蔬菜等。

仲祜公司總經理溫國勝表示，清明連假開始試營運的新竹A5文創園區，佔地4千坪，除推出新竹地區獨有的限定餐點之外，台北松菸的知名攤商，也都進駐園區內設櫃。園區內所有櫥窗貨櫃車，都是知名塗鴉專家的作品，貨櫃車市集光是拍照打卡，都讓人眼睛為之一亮。

他說，每個品牌貨櫃造價都要百萬元，且主打異國料理特色餐飲品牌，包含道地日式拉麵店「涼太」、西班牙烤飯餐酒館「Paella」、強調健康蔬食的「滿溢慢活原食館」、義式餐酒館「Maverick獨行客」、美式牛排「Aiken」等。

溫國勝表示，在A5文創園區入口處，一座近3公尺的鋼鐵人模型十分吸睛，相信一定會吸引大小朋友前來打卡拍照。 「新竹 A5文化創意園區」也看中新竹人的高消費能力，以及對消費場所品質的要求，試營運第一批進駐的品牌快閃車商，包括賓士、福斯、SKODA、VOLVO和現代汽車。未來園區內也將進駐露天電影院、夏夜歌手演唱，甚至全台唯二的兒童室內足球場等等。