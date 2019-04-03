警察好忙！新竹客家大縣 警察學客語接地氣

2019-04-03 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹縣民組成多元，警方面對縣內不同族群民眾，目前使用國、台、英語已成基本能力，特別的是，新竹縣為客家大縣，警方也要面對縣內不少客家族群，新竹縣警察局推動警察學習在地語言，讓第一線執勤員警能夠提升客語聽力與會話能力。

新竹縣警察局透過每周2次會議時間，請熟稔客語的主管，使用客語進行視訊業務報告及10分鐘每日常用客語教學，從警察局到派出所都一起學習，也鼓勵同仁自由參與客語學習社團，減緩同仁學習客語的壓力。在開放學童參訪警局時，更加入寒暄、問路、協助指引方向等簡易客語教學，與孩子一同學習在地語言。

曾接民眾用客語報案的110執勤員警謝孟娟表示，有名老先生報案只會說客語，剛好她不會說客語，當下完全幫不上忙，只能趕緊請熟悉客語的同仁協助，若她一接到電話若能溝通，相信對方會更安心，她也能立即處理。

新竹縣警察局長黃家琦表示，感謝每次會議輪流義務上課的客語小老師，周一主管會議由少年警察隊隊長徐棻初擔綱，今天周報由行政科科長羅吉男及警務參范增雄指導生活篇客家語。