停車格一位難求 桃園交通局：研議收費增周轉率

2019-04-03 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



桃園停車格一位難求，桃園市議員劉茂群與萬美玲昨日在議會指出，民眾停車不便，還得擔憂被開單風險，據統計桃園停車格共有13萬格，但登記車輛2年來成長10萬輛、取締違規停車件數更達16萬件，兩者都是六都第一，要市府拿出解決辦法，交通局長劉慶豐表示，除了畫設停車格、興闢停車場，近期會研議停車收費以增加周轉率。

桃園市議員劉茂群拿出交通局去年停車格資料，包括公、私有停車格，汽車有7萬4千格、機車5萬8千格，共計13萬格，但登記在桃園的汽機車輛，自105年187萬到今年2月的197萬，成長達10萬輛，遠高於台中8萬輛、台南3.9萬、高雄3.8萬、新北1.9萬、台北0.1萬；劉茂群拿出警政署在105年到107年桃園取締違規停車件數，直指成長達15.5萬件，遠勝台中成長9.8萬、高雄5.6萬、台北4.9萬、新北1.8萬、台南則是減少4萬件，均是六都第一。

議員劉茂群直指，桃園登記車輛這麼多，停車格嚴重不足，而且違規停車仍持續攀升，雖然不全然與取締有關，但停車空間不足是不爭的事實；議員萬美玲批交通局，總是在沒有停車格時，才畫給你，沒有停車場，才蓋給你，這種頭痛醫頭，腳痛醫腳，如果未事前納入都市與交通規劃，各唱各個調，即便蓋停車場，但無法因應人口的增加，問題依然存在。

桃園市交通大隊表示，警方取締違規停車以標誌標線為主，目的是改善交通，但停車空間無法因應逐年成長的車輛，單靠交通取締反而造成民怨，交大會與交通局反映，並與當地民意代表、里長會勘違停嚴重路段，並依據路段特性，將禁止停車的紅線，改為可臨停的黃線、白線的可能性。