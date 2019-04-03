影／北台最長特色沙坑啟用 林智堅：兒童節大禮物

2019-04-03 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹公園大沙坑今天啟用，全長約100公尺，3種不同類型的沙坑讓小朋友有不同玩法，結合地景式滑梯及鳥巢式鞦韆等多種共融式遊具，打造共融安全的遊樂空間，新竹市長林智堅說，這座北台最長的特色沙坑，全區都是無障礙設計，讓身心障礙的小朋友也能體驗玩沙等樂趣，趕在兒童節前啟用，是送給小朋友最大的禮物，歡迎親子趁著連假來體驗精彩有趣的大沙坑。

市府城市行銷處長顏章聖說，聯合報系願景工程曾以「兒童心樂園」專題探討兒童遊戲設施安全及對幼兒發育影響，引起市府重視，市長林智堅向交通部觀光局爭取1700萬元改善新竹公園兒童遊憇區，即朝淘汰罐頭式遊具，改造成以大沙坑為主題的共融式兒童公園等方向規畫。

大沙坑由林智堅與小朋友在河馬沙雕蓋下手印啟用，林智堅說，新竹公園陪伴新竹人超過百年，但過去切割零散，「三不管即淪為街友接管」，4年前啟動再造計畫，向中央爭取經費逐一改造，其中市民廣場已動工，動物園預計下半年完成，將來新竹公園不僅是竹市綠肺，每個空間都是無障礙設計，且加強關聯性，讓市民感受不同的規畫，體驗不同的設施。

大沙坑所在的公園，過去雖有遊具，但常有人聚賭、抽菸，親子不敢靠近，且雜草叢生、積水，成為髒亂的角落，改造後變成以孩子遊憩設施為主的公園，最大亮點為全長約100公尺的大沙坑，採用一般沙、用水細沙及白細沙3種不同的沙，讓小朋友有不同的玩法，還有玩泥巴的樂趣。

林智堅說，中央公園設置無障礙鞦韆等設施後，得到很多身障孩子的家長支持，大沙坑公園的設計也徵求家長意見，設有共融式沙坑桌椅及無礙障鞦韆等，讓身障的孩子也能享受玩沙及盪鞦韆等樂趣，全區無障礙空間，輪椅、娃娃車都可暢行無阻，鋪面採無縫彈性地墊，提供親子舒適安全的遊憩空間。