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影／好消息！瀕絕種「綬草」 關西服務區現蹤

2019-04-03 15:25聯合報 記者郭政芬╱即時報導

台灣植物保育傳出好消息！瀕臨絕種的「綬草」又稱為「清明草」，芳蹤更加難以尋覓，被列入瀕危野生動植物國際貿易公約中的保護植物，在關西服務區的公園居然現身了，今年的數量不少，歡迎民眾前來觀賞。

國道營運部協理梁桓碩說，瀕臨絕種的「綬草」未開花時，看起來就像雜草，常被割除，這是台灣迷你蘭科植物，四年前在關西服務區發現蹤跡，剛開始採移植方法，卻發現不容易存活，研究之後團隊以整塊大面積方式移植到客家公園，去年的花況不錯，今年正式對外發表。

綬草位於關西服務區的客家公園，公園梯田的前方看到一片的綬草，近期都已開花，綬草開花時宛如綬帶，粉紅花朵盤旋而上很漂亮，吸引不少民眾或蹲或趴，用手機拍下美麗的花。

梁桓碩表示，綬草是最原始的蘭花草，真的很漂亮，歡迎民眾前來觀賞，由於綬草被稱為「窮人的人蔘」，因綬草的根部如冬蟲夏草、人蔘那樣，具有養生效果，過度採集的結果，綬草芳蹤更加難以尋覓，被列為保育植物，呼籲民眾千萬不要去挖，這是屬於國家的資產，也希望這美麗的蘭花草能夠一直復育下去，讓更多人看見這美麗的植物。

梁桓碩說明，綬草對環境的安全很高，除了得是濕潤及肥沃的土壤外，還得是特殊酵母菌種的環境，拿回去用盆栽種難以存活，且綬草因種子很小、飄的不遠，發芽相當困難，多屬於群聚成長，呼籲民眾不要挖掘，一起用眼睛來欣賞。

綬草過去常見於邊坡或是路邊，每年4、5月、清明節前後開花，又稱為清明草，但因它過於迷你、很容易就被當成雜草鏟掉，野外已經很難看到它的蹤影，算是「瀕絕」狀態。

瀕臨絕種的「綬草」未開花時，看起來就像雜草，常被割除。記者郭政芬／攝影
瀕臨絕種的「綬草」未開花時，看起來就像雜草，常被割除。記者郭政芬／攝影
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綬草是最原始的蘭花草，真的很漂亮，歡迎民眾前來觀賞。記者郭政芬／攝影
綬草是最原始的蘭花草，真的很漂亮，歡迎民眾前來觀賞。記者郭政芬／攝影
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綬草是台灣迷你蘭科植物。記者郭政芬／攝影
綬草是台灣迷你蘭科植物。記者郭政芬／攝影
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綬草芳蹤更加難以尋覓，被列入瀕危野生動植物國際貿易公約中的保護植物。記者郭政芬／...
綬草芳蹤更加難以尋覓，被列入瀕危野生動植物國際貿易公約中的保護植物。記者郭政芬／攝影
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瀕臨絕種的「綬草」又稱為「清明草」。記者郭政芬／攝影
瀕臨絕種的「綬草」又稱為「清明草」。記者郭政芬／攝影
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