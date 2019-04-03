紅髮艾德連假首日桃園開唱！ 交通資訊看這裡

2019-04-03 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



紅髮艾德將於明天來台開唱。圖／摘自Instagram 分享 facebook

英國新生代創作才子紅髮艾德（Ed Sheeran）明天（4日）晚上將在桃園市立田徑場開唱，也是此次DIVIDE WORLD TOUR 2019亞洲巡演的首站，預估將湧入2萬5千名樂迷，桃園市政府為讓周邊交通順暢，今天特別提醒歌迷建議步行或搭公車前往，主辦單位也於桃園火車站、小檜溪臨時停車場備有進場與散場的免費接駁車，歌迷也可多加利用接駁車進出演唱會場地，避免因路途塞車影響入場時間。

紅髮艾德去年打敗當紅樂壇小天后泰勒絲，獲「富比世」選為年度巡演收入最高歌手，不過，他前年原訂來台開唱卻因意外受傷而臨時取消，睽違兩年，紅髮艾德確定重返亞洲，DIVIDE WORLD TOUR 2019亞洲巡演將接連前進台灣、東京、吉隆坡、香港、仁川等地開唱，首場選在桃園市立田徑場，演唱會門票年初開賣，瞬即秒殺，明晚亞洲巡演首場，田徑場周邊勢必湧入大批歌迷朝聖。

桃園市政府也透過官方臉書、LINE@官方帳號提供交通運輸資訊，提醒歌迷多以搭乘火車、公車取代開車方式前往，主辦單位協調鄰近的小檜溪臨時停車場提供汽車1000格、機車1000格停車格，並備有接駁車可抵達會場，會場周邊也有多個收費停車場，且成功路二段、中山東路青溪國中旁與舊地檢署外人行道部分路段開放停車。

市府指出，主辦單位在桃園火車站前站與小檜溪臨時停車場提供免費接駁車，進場免費接駁車行駛時間為中午12點至晚上8點，散場免費接駁車行駛時間則為晚上9點半至11點半，至於小檜溪臨時停車場距離田徑場步行約15分鐘，建議歌迷以步行優先。