偏鄉單親學童奪國際合唱賽大獎 獲模範兒童表揚

2019-04-03 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣政府特地選在兒童節前夕，舉辦模範兒童表揚活動，頒發獎座給279位優秀學童。就讀偏鄉尖石的嘉興國小義興分校的曾千育，雖然是單親家庭，但從小懂事又努力，不僅課業、體育好，去年更與合唱團成員到維也納參加比賽，並獲得金質獎，為台爭光。

新竹縣長楊文科表示，孩子是國家未來的主人翁，兒童節最重要的意義就是提醒大人，要與孩子互相瞭解、交流，並採取行動促進兒童福利。楊文科也鼓勵，孩子們除了課業以外，也要多接觸大自然、並善用科技，獲得知識、學習第二外語，讓交流不受語言限制，及培養地理移動能力，不管在哪都能發光發熱。

教育處長劉明超表示，這次模範生選拔是多面向的，這些模範兒童來自普通班、資源班，有些學童五育均衡，也有熱心服務、孝順父母，或在體育表現優異的學童，希望透過表揚活動，讓他們成為其他學童的榜樣。

曾千育是模範兒童之一，今天穿著泰雅傳統服飾到場接受表揚，她表示，被選為模範兒童又驚又喜，但也不知道為什麼自己能成為模範兒童，她只是做了自己該做的事，沒有特別的地方。

曾千育說，爸爸在她小時候就因生病過世，而媽媽一個人要照顧她和妹妹非常辛苦，她不想讓媽媽操心，所以課業上認真學習保持好成績，她也喜歡音樂，除了學習鋼琴，也參加學校合唱團，在家中則會協助媽媽做家事，希望能減輕媽媽的負擔。媽媽今天也陪同出席活動，表示自己為有這麼懂事的女兒感到驕傲。