親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

上明下通幹話王 吳敦義、韓國瑜、郁慕明無人不嗆

環時總編嗆：陸戰機早晚飛到總統府 將台「黎巴嫩化」

讓大人回味、孩子玩味 「兒時味」竹市登場

2019-04-03 08:15聯合報 記者張雅婷╱即時報導

大人的童年如何讓下一代也知曉並享受其中？新竹市241藝術空間6月30日前推出由10名藝術家用充滿特色、不同教育角度與材料創作的作品，呈現童年時光的「兒時味」特展，不管是紙雕、積木、線繩等，都是藝術家童年的樂趣，長大後將回憶轉成豐富色彩的作品，帶領大小朋友一起走入時光，回味童年 。

走進「兒時味」特展，迎接參觀遊客的是「奇想動物園」互動展區，親子可塗鴉創作，透過數位科技，畫作瞬間轉變為鮮活立體影像，悠遊在繽紛的投影動畫場景中，充滿趣味。

藝術家展區依序各有特色，劉文瑄融合紙雕和繪畫，產生特殊視覺序列，孩子們可藉80個形似羽毛的紙雕分辨色彩與色光；蔡潔莘將展區打造成幽暗空間，邀孩子尋找熠熠發光的奇幻生物；喜歡絢麗色彩的羅亞嵐邀觀眾選擇喜歡的顏色標籤貼在牆面，匯聚成色牆，在蔡佩如的展間，親子都能得到滿足。

展場末站，策展團隊帶來大湖鄉75名孩子以「自由畫」方式，在約375公尺長的卷軸上恣意描繪、塗抹、揮灑，甚至身體拓印、翻滾；大湖國中20多名學生以「家鄉味」為題，從校園撿拾各種自然材質，擬真一道拿手好菜，如家庭飲食文化微型縮影，這2件作品是沃沃美學執行2年偏鄉學校美學啟蒙計畫的成果。

策展人沃沃美學藝術總監張馨之指出，「兒時味」特展除從藝術與文化角度思維，另透過「教育觀點」去梳理展覽能帶給觀眾的學習價值所在，回到藝術家創作「原初」，以「兒時」為起點，試圖以「味道」作為藝術家與幼齡觀眾間的共感。

新竹市文化局表示，「兒時味」展期逢兒童節、清明節連續假日，241藝術空間春假連假仍開放參觀，詳情可上「241藝術空間」粉絲專頁（https://www.facebook.com/hsinchu241/）查詢，或電洽（03）5337945。

新竹市241藝術空間推出由10名藝術家以不同教育角度與材料創作的特色作品，呈現童...
新竹市241藝術空間推出由10名藝術家以不同教育角度與材料創作的特色作品，呈現童年時光的「兒時味」特展。記者張雅婷／攝影
分享
新竹市241藝術空間推出由10名藝術家以不同教育角度與材料創作的特色作品，呈現童...
新竹市241藝術空間推出由10名藝術家以不同教育角度與材料創作的特色作品，呈現童年時光的「兒時味」特展。記者張雅婷／攝影
分享
新竹市241藝術空間推出由10名藝術家以不同教育角度與材料創作的特色作品，呈現童...
新竹市241藝術空間推出由10名藝術家以不同教育角度與材料創作的特色作品，呈現童年時光的「兒時味」特展。記者張雅婷／攝影
分享
新竹市241藝術空間推出由10名藝術家以不同教育角度與材料創作的特色作品，呈現童...
新竹市241藝術空間推出由10名藝術家以不同教育角度與材料創作的特色作品，呈現童年時光的「兒時味」特展。記者張雅婷／攝影
分享
新竹市241藝術空間推出由10名藝術家以不同教育角度與材料創作的特色作品，呈現童...
新竹市241藝術空間推出由10名藝術家以不同教育角度與材料創作的特色作品，呈現童年時光的「兒時味」特展。記者張雅婷／攝影
分享
新竹市241藝術空間推出由10名藝術家以不同教育角度與材料創作的特色作品，呈現童...
新竹市241藝術空間推出由10名藝術家以不同教育角度與材料創作的特色作品，呈現童年時光的「兒時味」特展。記者張雅婷／攝影
分享
新竹市241藝術空間推出由10名藝術家以不同教育角度與材料創作的特色作品，呈現童...
新竹市241藝術空間推出由10名藝術家以不同教育角度與材料創作的特色作品，呈現童年時光的「兒時味」特展。記者張雅婷／攝影
分享
新竹市241藝術空間推出由10名藝術家以不同教育角度與材料創作的特色作品，呈現童...
新竹市241藝術空間推出由10名藝術家以不同教育角度與材料創作的特色作品，呈現童年時光的「兒時味」特展。記者張雅婷／攝影
分享

藝術家新竹親子
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

家電換新補助「細金ㄟ」? 桃議員批市府沒宣導

2019-04-02 22:34

頭份幫校園裝冷氣 學校缺經費「恐看得到用不到」

2019-04-02 22:56

專題／緊臨高鐵桃園站 鬼城青埔大翻身

2019-04-02 20:55

鄭文燦陪蔡英文看幼兒園 蔡：打造優質幼兒環境

2019-04-02 18:38

機車待轉區當停車格用 網友PO文諷停好停滿？

2019-04-02 18:33

救援竟變安樂死？ 動保團體抗議桃園市府

2019-04-02 18:02

專題／高鐵新竹站讓通勤族笑了 當地人卻無感？

2019-04-02 17:55

1、2月降雨不佳 竹縣尖石水蜜桃列天災救助地區

2019-04-02 17:26

下個網紅就是你！新竹縣文化局徵桐花大使行銷桐花祭

2019-04-02 17:05

被害者家屬受關懷 他變身志工回饋社會

2019-04-02 15:37

銅鑼桑葚免費採 晚來就沒了

2019-04-02 14:44

深埋地底古蹟重見天日 新竹水道取水口展示館啟用

2019-04-02 14:28

新竹市西大路地下道超過40年 正妹議員爭取翻新

2019-04-02 14:22

全台首創 AI機器人「凱比」7月前進竹市公幼

2019-04-02 14:07

一通電話救回欲輕生受暴婦女 她獲全國社工表揚

2019-04-02 14:00

清明連續假期 龍潭遊樂區加強交通疏導

2019-04-02 12:57

蔡英文肯定幼兒園準公共化：甜蜜多一點、負擔少一點

2019-04-02 12:35

銅鑼千株桑葚免費採 晚到就沒了

2019-04-02 12:19

4天連假不想人擠人？桃園熱門景點管制看這邊

2019-04-02 11:47

直擊騎士自摔水溝 下班運動警急救援

2019-04-02 10:11

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

芭樂丟圳溝！大陸來訂42貨櫃芭樂 韓國瑜：彷彿及時雨

2019-04-02 16:45

高市路口標線竟是簡體字 綠委酸：今天不是愚人節吧

2019-04-02 20:03

高雄芭樂價差次級品丟水溝 居民：不該拿水圳出氣

2019-04-02 12:21

栽種上千棵花旗木 嘉義竹崎118線河堤花開

2019-04-02 09:37

陳吉仲：芭樂價格一周內回穩 否則可把我攆走

2019-04-02 16:47

高雄路口簡體字「待轉區」 晚上已修正恢復繁體字

2019-04-02 21:57

池上整排原生火刺木遭砍除 鄉民嘆：只有金城武樹才是樹

2019-04-02 16:37

芭樂丟棄高雄美濃水圳引起重視 商販：沒賣完才丟掉

2019-04-02 17:07

銅鑼千株桑葚免費採 晚到就沒了

2019-04-02 12:19

高市大寮所女警流利外語 助菲籍母子尋親

2019-04-02 12:50

深埋地底古蹟重見天日 新竹水道取水口展示館啟用

2019-04-02 14:28

「待轉區」寫成簡體字 高市養工處：廠商不知哪找的字版

2019-04-02 20:33

為了解遷村問題和勞工心聲 韓國瑜4月要夜宿大林蒲

2019-04-02 15:51

4天連假不想人擠人？桃園熱門景點管制看這邊

2019-04-02 11:47

清明連假 新北市淡水北新庄地區將分流管制車潮

2019-04-02 12:02

全台首創！台東縣府認證星空導遊培訓課程 免費報名

2019-04-02 10:16

賞螢季開跑 「四要一不」賞螢技巧別忘

2019-04-02 11:06

春吶移師高雄 墾丁旅宿兩樣情

2019-04-02 23:30

「錨─泊」定錨基隆 斑駁、腐鏽船體現藍光

2019-04-02 14:32

隨行大甲媽遶境常見腳起水泡 醫師教你如何做

2019-04-02 09:01

黃偉哲上任後 首波區長異動名單出爐

2019-04-02 16:42

影／「林右昌指派我一個任務」 林佳龍破梗允諾

2019-04-02 18:46

長治鄉長換人做 最幼齒鄉長兒童節簽公文

2019-04-02 12:02

國小女童10秒可剖一顆蚵神技 背後有洋蔥

2019-04-02 15:44

清明連假要怎麼前進塞爆的羅東夜市？全攻略公布

2019-04-02 11:41

他無償擔任攝影、空拍義工 用空拍機協助消防局搜救

2019-04-02 13:50

清明連假到台中車站 接送旅客路線看這邊

2019-04-02 15:12

忠狗等不到主人回來不吃不喝4天 暖心里長安置

2019-04-02 10:03

石岡柴犬走失 小鎮社群動員接力找回

2019-04-02 11:22

彰化走在最前頭 健保給付9億全面消滅C肝

2019-04-02 16:04

這裡生態超豐富 竟有近10種螢火蟲出沒

2019-04-02 16:29

新竹市西大路地下道超過40年 正妹議員爭取翻新

2019-04-02 14:22

墾丁音樂季場次大縮水 旅宿業幾家歡樂幾家愁

2019-04-02 15:35

影／嘉義市長拚經濟 創造120人就業機會

2019-04-02 14:11

台南議員6選區重新驗票 74張爭議票待認定

2019-04-02 18:23

孫大千批翁章梁 梅山鄉會總幹事回擊不知種茶的辛苦

2019-04-02 19:18

蔡英文肯定幼兒園準公共化：甜蜜多一點、負擔少一點

2019-04-02 12:35

台電擬設太陽光電生變數 說明會上居民離席

2019-04-02 15:55

清明連假加墾丁音樂季 4、5日南下是「地雷區」

2019-04-02 14:24

鄭文燦陪蔡英文看幼兒園 蔡：打造優質幼兒環境

2019-04-02 18:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top