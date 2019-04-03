讓大人回味、孩子玩味 「兒時味」竹市登場

2019-04-03 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



大人的童年如何讓下一代也知曉並享受其中？新竹市241藝術空間6月30日前推出由10名藝術家用充滿特色、不同教育角度與材料創作的作品，呈現童年時光的「兒時味」特展，不管是紙雕、積木、線繩等，都是藝術家童年的樂趣，長大後將回憶轉成豐富色彩的作品，帶領大小朋友一起走入時光，回味童年 。

走進「兒時味」特展，迎接參觀遊客的是「奇想動物園」互動展區，親子可塗鴉創作，透過數位科技，畫作瞬間轉變為鮮活立體影像，悠遊在繽紛的投影動畫場景中，充滿趣味。

藝術家展區依序各有特色，劉文瑄融合紙雕和繪畫，產生特殊視覺序列，孩子們可藉80個形似羽毛的紙雕分辨色彩與色光；蔡潔莘將展區打造成幽暗空間，邀孩子尋找熠熠發光的奇幻生物；喜歡絢麗色彩的羅亞嵐邀觀眾選擇喜歡的顏色標籤貼在牆面，匯聚成色牆，在蔡佩如的展間，親子都能得到滿足。

展場末站，策展團隊帶來大湖鄉75名孩子以「自由畫」方式，在約375公尺長的卷軸上恣意描繪、塗抹、揮灑，甚至身體拓印、翻滾；大湖國中20多名學生以「家鄉味」為題，從校園撿拾各種自然材質，擬真一道拿手好菜，如家庭飲食文化微型縮影，這2件作品是沃沃美學執行2年偏鄉學校美學啟蒙計畫的成果。

策展人沃沃美學藝術總監張馨之指出，「兒時味」特展除從藝術與文化角度思維，另透過「教育觀點」去梳理展覽能帶給觀眾的學習價值所在，回到藝術家創作「原初」，以「兒時」為起點，試圖以「味道」作為藝術家與幼齡觀眾間的共感。