頭份幫校園裝冷氣 學校缺經費「恐看得到用不到」

2019-04-02 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／苗栗報導



苗栗縣頭份市長羅雪珠（左三）希望全市國中、小學教室班班有冷氣，昨天召開協商會議。 記者范榮達／攝影 分享 facebook 苗栗縣頭份市公所今年編列4000萬元，希望全市國中、小424間教室班班有冷氣，但初估前置作業配線等工程經費就高達5000萬元，市長羅雪珠希望各校盤點精算經費，爭取縣府補助及民間捐助，打造更優質的學習環境。

近年來夏天氣溫逐漸飆高，頭份市公所全縣首創編列4000萬元補助國民中、小學裝設冷氣機，羅雪珠等人昨天到頭份國小勘查，校長徐禮安表示，教室吊扇難以發揮驅熱功用，室內悶熱難耐，尤其頂樓及西曬教室夏天上午10點以後，學生幾乎熱癱，影響學習專注力，裝設冷氣機有必要。

頭份市公所下午召開國中、小裝冷氣研商會議，羅雪珠認為全市國中、小學16所，424間班級教室尚未裝設冷氣，1班2台計算，4000萬元足以支應全面裝設，但與會國中、小代表紛紛反映，班班有冷氣，恐怕「看得到享用不到」。

他們說，教室裝冷氣，台灣電力公司契約容量要提高，且線路要改善，需要龐大的經費，如果沒有補助，學校難以負擔，永貞國小初估就要增加約73萬元，此外，裝了冷氣還有後續的電費及維護等問題，校方都擔心美意大打折扣。

列席的苗栗縣政府教育處課程督學藍曉萍表示，學校裝冷氣配線等前置作業初估需要5000萬元，縣府財政有困難；縣長徐耀昌頭份服務處主任林佛樹建議依輕重緩急，檢討迫切需求的教室優先裝設，第一步先踏出來，再逐步推動。

羅雪珠最後決議，氣候變遷國中小學裝冷氣有必要性，市公所4000萬元的美意要落實，希望各校盤點所需的經費，彙整提報教育處，並爭取社會資源挹注，希望頭份市內國中、小班班有冷氣能達標。