亞洲矽谷創新研發中心合資案破局 鄭文燦：收回自辦

2019-04-02 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市政府與中華電信原擬合資開發亞洲矽谷創新研發中心，計畫執行一半宣告破局，引起藍營市議員批評，市議員魯明哲今天下午在議會質詢此案，市府經發局長郭裕信表示，「亞洲矽谷創新研發中心已經結束了」。魯明哲批評說，市府當初此計畫未經議會通過就蠻幹，當初投資500萬元錢花光了「不玩了」，議會連事後審議權都沒了，不見市府有人道歉。

市長鄭文燦今天下午亦表示，亞洲矽谷創新研發中心計畫案，中華電信原擬投資37億元，因為議會決議要求中華電信降低持股、還要到議會報告，議會決議讓中華電信很難執行，導致中華電信無法合作，如今市府決定收回自辦，將採取自建或BOT其他招商模式來解決。

市政府為在青埔特定區推動亞洲矽谷計畫，原擬與中華電信合資開發「亞洲矽谷創新研發中心」，計畫投資額120億元，由中華電信持股百分之五十一、負責主導開發案，由於市議會要求市府持股佔百分之五十一，中華電信決定不玩，該案宣告結束。

市府經發局在市議會做工作報告，市議員劉茂群、魯明哲多人質詢亞洲矽谷創新研發中心合資案破局是否繼續做。魯明哲質詢批評，當初經發局主導、桃園航空城公司配合，現在結束了，市府花了500萬元，現在剩下沒多少錢，去年10月通過土地移交航空城公司作價，如今打回原形，未來新協議案必須議會同意。