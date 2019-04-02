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亞洲矽谷創新研發中心合資案破局 鄭文燦：收回自辦

2019-04-02 19:33聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市政府與中華電信原擬合資開發亞洲矽谷創新研發中心，計畫執行一半宣告破局，引起藍營市議員批評，市議員魯明哲今天下午在議會質詢此案，市府經發局長郭裕信表示，「亞洲矽谷創新研發中心已經結束了」。魯明哲批評說，市府當初此計畫未經議會通過就蠻幹，當初投資500萬元錢花光了「不玩了」，議會連事後審議權都沒了，不見市府有人道歉。

市長鄭文燦今天下午亦表示，亞洲矽谷創新研發中心計畫案，中華電信原擬投資37億元，因為議會決議要求中華電信降低持股、還要到議會報告，議會決議讓中華電信很難執行，導致中華電信無法合作，如今市府決定收回自辦，將採取自建或BOT其他招商模式來解決。

市政府為在青埔特定區推動亞洲矽谷計畫，原擬與中華電信合資開發「亞洲矽谷創新研發中心」，計畫投資額120億元，由中華電信持股百分之五十一、負責主導開發案，由於市議會要求市府持股佔百分之五十一，中華電信決定不玩，該案宣告結束。

市府經發局在市議會做工作報告，市議員劉茂群、魯明哲多人質詢亞洲矽谷創新研發中心合資案破局是否繼續做。魯明哲質詢批評，當初經發局主導、桃園航空城公司配合，現在結束了，市府花了500萬元，現在剩下沒多少錢，去年10月通過土地移交航空城公司作價，如今打回原形，未來新協議案必須議會同意。

郭裕信表示，目前亞矽創新研發中心合資案因為股權問題談不攏，該案「已經結束」，投資500萬元最後剩下多少還需精算，該案未來將由市府將朝自行開發，將以航空城為興建事業主體開發。

桃園市政府與中華電信原擬合資開發亞洲矽谷創新研發中心是否結束，桃園市議員魯明哲（...
桃園市政府與中華電信原擬合資開發亞洲矽谷創新研發中心是否結束，桃園市議員魯明哲（圖左）質詢，市府經發局長郭裕信（圖右）證實「已結束」。記者增勳／翻攝
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桃園市政府與中華電信原擬合資開發亞洲矽谷創新研發中心是否破局，市議員劉茂群（圖左...
桃園市政府與中華電信原擬合資開發亞洲矽谷創新研發中心是否破局，市議員劉茂群（圖左）質詢市府經發局長郭裕信（圖右）獲證實。記者曾增勳／翻攝
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