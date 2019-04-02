鄭文燦陪蔡英文看幼兒園 蔡：打造優質幼兒環境

2019-04-02 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今天陪同總統蔡英文，了解少子化對策─準公共私立幼兒園（與政府簽約的私幼）、公共化幼兒園（指公立和非營利幼兒園）進展和成效。鄭文燦表示，桃園升直轄市前，每年出生人口數為約1萬7000人，他上任後，把照顧年輕家庭當作重要目標，推動一系列政策，出生人數已成長至每年約2萬4000人全國第一。

鄭文燦說，桃園要成為年輕家庭的首選，中央和地方政府多面向照顧年輕家庭，提供年輕人住宅、就業及托育需求，讓台灣年輕人在人生第一哩路獲得更大支持，讓在桃園的年輕人甜蜜多一點、負擔少一點、夢想大一點、壓力小一點。

鄭文燦說，桃園不僅實施排富的老人健保免費政策，照顧長者健康，也推動多元幼兒福利政策，包括生育補助每胎補助3萬元，中央政策推動育兒津貼每月2500元，桃園已經加碼至3000元不會縮水。

桃園市去年推動幼教扎根政策，4歲中班公立幼兒園免學費，私立幼兒園原本每年補助3萬元，今年8月1日起（108學年開始）起將提高到每人每年5萬4000元至6萬6000元，目標為推動中班入園率達九成，同時達到六成準公共私立幼兒園、四成公共化幼兒園(公立、非營利幼兒園)的適當比例，降低年輕家庭育兒負擔。

桃園市教育局表示，中央8月1日開始補助2至5歲幼兒津貼和教育，目前尚未公布補助金額，桃園市仍以上述額度補助。

鄭文燦指出，市府推動準公共私幼、公共化幼兒園政策預計8年內投入約50億元經費，增加超過100所幼兒園，提供1萬多個名額，另外務實增設私立幼兒園中班，擴大幼兒園規模，讓幼教扎根從4歲開始。

他也提到中央及地方政府都釋出多項利多，包括中央20至40萬元教學設備補助費，市府將視規模對等加碼補助20至40萬元，提升準公共私立幼兒園設備；桃園也全國首創防疫停班補助，減少幼兒園隱匿疫情，保障幼兒健康。

「室內空氣品質管制法」實施後，桃園幼兒園已增設空氣品質監測器，未來將視規模加碼設備，提高監測效率；桃園也鼓勵保母參加準公共化幼托，目前參加率已有5成，私托中心簽約率則已達91%，期望透過準公共私幼等政策，支持幼教產業蓬勃發展。

總統蔡英文表示，少子化是國安問題，要盡速處理才能避免國家財政過度負擔，避免衍生孩子教育成長的問題，中央於去年7月提出少子化對策之一私幼準公共政策，於六都外先行實施後進行相關檢討。