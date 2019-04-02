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機車待轉區當停車格用 網友PO文諷停好停滿？

2019-04-02 18:33聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市龍潭區百年大鎮社區，靠中豐路T字路口兩段式機車待轉區， 日前被轎車當「停車格」占用，看了傻眼網友PO照，指待轉區常常被停車。有網友譏諷三寶無極限、停好停滿？。市警局交通大隊表示，占用機車待轉區停車，等同違規停車，可開立罰單900元。

桃園市府交通局表示，T字路口機車待轉區劃設在車道旁，為避免用路人誤停，並提高T字路口機車待轉區的辨識度，全市60處新式機車待轉區，內框加上醒目橙色冷塑標線及轉彎箭頭圖案區別，雖沒有機車待轉區字樣，但看起來就不像汽車停車格，會被誤停機率不高。

龍潭區百年路、中豐路上，有個T字路口劃設長方形方格機車待轉區，有時會有汽車停在格內，讓里民不堪其擾。居民表示，有時車輛停放一整夜，嚴重妨害機車騎士待轉動線，就算找不到停車格位，也不能便宜行事，把車子停在機車待轉區格位上。

桃園市警局交通警察大隊執法組長陳國煌表示，汽車違規停放機車待轉區，可視同違規停車開罰900元，占用待轉區違規案例不常見，但汽車停等紅燈時，違規超前占用機車停等區，去年警方共告發取締1037件。

陳國煌表示，將汽車違規停放在機車待轉區，有不少人是貪圖一時方便，事後才以誤認等藉口提出申訴。交通局新劃設的澄色內框非常顯眼，呼籲用路人發揮公德心，除了警方可加強取締，民眾也可拍照舉發違規。

桃園市龍潭區百年大鎮社區中豐路上，一處T字路口的機車待轉區，竟被占用停放轎車，網...
桃園市龍潭區百年大鎮社區中豐路上，一處T字路口的機車待轉區，竟被占用停放轎車，網友看了傻眼，PO文直呼誇張。圖／取自龍潭人社團臉書
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