機車待轉區當停車格用 網友PO文諷停好停滿？

2019-04-02 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市龍潭區百年大鎮社區，靠中豐路T字路口兩段式機車待轉區， 日前被轎車當「停車格」占用，看了傻眼網友PO照，指待轉區常常被停車。有網友譏諷三寶無極限、停好停滿？。市警局交通大隊表示，占用機車待轉區停車，等同違規停車，可開立罰單900元。

桃園市府交通局表示，T字路口機車待轉區劃設在車道旁，為避免用路人誤停，並提高T字路口機車待轉區的辨識度，全市60處新式機車待轉區，內框加上醒目橙色冷塑標線及轉彎箭頭圖案區別，雖沒有機車待轉區字樣，但看起來就不像汽車停車格，會被誤停機率不高。

龍潭區百年路、中豐路上，有個T字路口劃設長方形方格機車待轉區，有時會有汽車停在格內，讓里民不堪其擾。居民表示，有時車輛停放一整夜，嚴重妨害機車騎士待轉動線，就算找不到停車格位，也不能便宜行事，把車子停在機車待轉區格位上。

桃園市警局交通警察大隊執法組長陳國煌表示，汽車違規停放機車待轉區，可視同違規停車開罰900元，占用待轉區違規案例不常見，但汽車停等紅燈時，違規超前占用機車停等區，去年警方共告發取締1037件。