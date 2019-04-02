救援竟變安樂死？ 動保團體抗議桃園市府

2019-04-02 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



動保團體為毛小孩「小小黑」遭不當安樂死，到桃園市動保處陳情，動保處長陳英豪（右）親自出面說明。 記者林育瑩／攝影 分享 facebook

「實在太殘忍」台灣動物保護聯盟執行長黃泰山、等數十名動保志工，今集結至桃園市動保處門口，聲援在桃園朝陽公園的毛小孩「小小黑」，今年2月26日被動保處帶走，隔天就遭安樂死，網站更登載「入園前就已死亡」，遭批公然偽造文書，要動保處給的交代。

桃園市動保處長陳英豪坦承，獸醫雖依法評估，卻未告知餵養者，通報流程確實要檢討，但登載與設定系統設定有關，需要進一步釐清。

聲援動保志工徐淑真指出，桃園朝陽公園的流浪狗「小小黑」，去年12月受動保處依「原放」程序（TNVR）結紮、晶片標記，並回放朝陽公園列管追蹤，「小小黑」平時都由領有餵養證資格的白家華先生照顧，然而今年2月27日前往公園探視時，卻發現「牠」不見了。

徐淑真說，白家華曾主動向桃園市府動保處求證，得到的答案竟是「安樂死」。事後到動保處網站查詢，才曉得毛小孩「小小黑」僅被抓走1天，隨即遭特約獸醫院安樂死，過程不但不透明，他認為動保處將「小小黑」置於死地，根本嚴重違反「動保法」的「零撲殺」條款。

台灣動物保護聯盟執行長黃泰山表示，「小小黑」當時被清潔隊員發現口中有腫瘤，原先請動保處救援，但送到獸醫院後，隔天即執行安樂死，雖患有病變，但黃泰山認為沒有嚴重到無法醫治，他指稱安樂死有評估流程，而且動保處在網站公告「小小黑」入園前就死亡，根本是偽造文書。

桃園市動保處長陳英豪回應，獸醫依動保法第12條第5項規定，評估傷重程度執行安樂死，但未告知餵養人，確有疏忽，動保處將研擬針對結紮、疫苗施打、回放(TNVR)追蹤的貓犬案件，若中途帶走、治療，都要通告餵養人，傷重者會告知請餵養者到場了解，並研擬緩衝期，盼爭取更多醫療救治。

陳英豪表示，動保處特約獸醫院到目前為止，都依法斟酌傷勢情況判定是否安樂死，並無違法情形，倘若違法，除了解約，還會吃上動保法官司，至於罰款還有待釐清，同時將不足部分納入合約規定。