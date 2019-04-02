親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／王柏融大雪中4支1 樂天宋家豪未出場

芭樂丟圳溝！大陸來訂42貨櫃芭樂 韓國瑜：彷彿及時雨

救援竟變安樂死？ 動保團體抗議桃園市府

2019-04-02 18:02聯合報 記者林育瑩╱即時報導

動保團體為毛小孩「小小黑」遭不當安樂死，到桃園市動保處陳情，動保處長陳英豪（右）...
動保團體為毛小孩「小小黑」遭不當安樂死，到桃園市動保處陳情，動保處長陳英豪（右）親自出面說明。 記者林育瑩／攝影
分享

「實在太殘忍」台灣動物保護聯盟執行長黃泰山、等數十名動保志工，今集結至桃園市動保處門口，聲援在桃園朝陽公園的毛小孩「小小黑」，今年2月26日被動保處帶走，隔天就遭安樂死，網站更登載「入園前就已死亡」，遭批公然偽造文書，要動保處給的交代。

桃園市動保處長陳英豪坦承，獸醫雖依法評估，卻未告知餵養者，通報流程確實要檢討，但登載與設定系統設定有關，需要進一步釐清。

聲援動保志工徐淑真指出，桃園朝陽公園的流浪狗「小小黑」，去年12月受動保處依「原放」程序（TNVR）結紮、晶片標記，並回放朝陽公園列管追蹤，「小小黑」平時都由領有餵養證資格的白家華先生照顧，然而今年2月27日前往公園探視時，卻發現「牠」不見了。

徐淑真說，白家華曾主動向桃園市府動保處求證，得到的答案竟是「安樂死」。事後到動保處網站查詢，才曉得毛小孩「小小黑」僅被抓走1天，隨即遭特約獸醫院安樂死，過程不但不透明，他認為動保處將「小小黑」置於死地，根本嚴重違反「動保法」的「零撲殺」條款。

台灣動物保護聯盟執行長黃泰山表示，「小小黑」當時被清潔隊員發現口中有腫瘤，原先請動保處救援，但送到獸醫院後，隔天即執行安樂死，雖患有病變，但黃泰山認為沒有嚴重到無法醫治，他指稱安樂死有評估流程，而且動保處在網站公告「小小黑」入園前就死亡，根本是偽造文書。

桃園市動保處長陳英豪回應，獸醫依動保法第12條第5項規定，評估傷重程度執行安樂死，但未告知餵養人，確有疏忽，動保處將研擬針對結紮、疫苗施打、回放(TNVR)追蹤的貓犬案件，若中途帶走、治療，都要通告餵養人，傷重者會告知請餵養者到場了解，並研擬緩衝期，盼爭取更多醫療救治。

陳英豪表示，動保處特約獸醫院到目前為止，都依法斟酌傷勢情況判定是否安樂死，並無違法情形，倘若違法，除了解約，還會吃上動保法官司，至於罰款還有待釐清，同時將不足部分納入合約規定。

黃泰山則建議，委外特約獸醫院並不公開透明，他要求治療流浪貓狗、甚至執行安樂死等機制，動保團體應推派獸醫生代表，與獸醫院聯合會診，同時公布動保處的特約醫療院所，讓民眾可以探視貓狗醫療狀況。

動保團體指控桃園朝陽公園的毛小孩「小小黑」遭不當安樂死，要桃園市動保處給的交代。...
動保團體指控桃園朝陽公園的毛小孩「小小黑」遭不當安樂死，要桃園市動保處給的交代。動保處長陳英豪表示，獸醫依法動保法第12條第5項執行，卻未告知餵養者，坦承規定有疏忽，將會檢討改善。圖／動保團體提供
分享
動保團體指控桃園朝陽公園的毛小孩「小小黑」遭不當安樂死，要桃園市動保處給的交代。...
動保團體指控桃園朝陽公園的毛小孩「小小黑」遭不當安樂死，要桃園市動保處給的交代。動保處長陳英豪表示，獸醫依法動保法第12條第5項執行，卻未告知餵養者，坦承規定有疏忽，將會檢討改善。圖／動保團體提供
分享

安樂死獸醫動保法
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

機車待轉區當停車格用 網友PO文諷停好停滿？

2019-04-02 18:33

專題／高鐵新竹站讓通勤族笑了 當地人卻無感？

2019-04-02 17:55

鄭文燦陪蔡英文看幼兒園 蔡：打造優質幼兒環境

2019-04-02 18:38

1、2月降雨不佳 竹縣尖石水蜜桃列天災救助地區

2019-04-02 17:26

下個網紅就是你！新竹縣文化局徵桐花大使行銷桐花祭

2019-04-02 17:05

被害者家屬受關懷 他變身志工回饋社會

2019-04-02 15:37

銅鑼桑葚免費採 晚來就沒了

2019-04-02 14:44

深埋地底古蹟重見天日 新竹水道取水口展示館啟用

2019-04-02 14:28

新竹市西大路地下道超過40年 正妹議員爭取翻新

2019-04-02 14:22

全台首創 AI機器人「凱比」7月前進竹市公幼

2019-04-02 14:07

一通電話救回欲輕生受暴婦女 她獲全國社工表揚

2019-04-02 14:00

清明連續假期 龍潭遊樂區加強交通疏導

2019-04-02 12:57

蔡英文肯定幼兒園準公共化：甜蜜多一點、負擔少一點

2019-04-02 12:35

銅鑼千株桑葚免費採 晚到就沒了

2019-04-02 12:19

4天連假不想人擠人？桃園熱門景點管制看這邊

2019-04-02 11:47

直擊騎士自摔水溝 下班運動警急救援

2019-04-02 10:11

苗栗12人 當選橋牌國手

2019-04-02 01:01

桃園270人稽查近萬樓 六都最少

2019-04-02 01:01

桃園建物公安 議員質疑逾半不合格 市府澄清占28％

2019-04-02 00:45

交長拍板 桃園蘆興南路增設交流道

2019-04-02 00:17

陳佩琪鼓勵遊苗栗 徐耀昌：別再演戲

2019-04-01 23:53

苗栗石虎保育五開發案 環評須有生態專家參與

2019-04-01 23:28

施政滿意度民調再拿第一 鄭文燦3日就職百日FB直播

2019-04-01 18:39

維護河岸生態第一線 桃園招募生力軍

2019-04-01 15:48

桃園八角店埤塘生態公園 預計今年9月完工

2019-04-01 13:55

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

高雄芭樂價差次級品丟水溝 居民：不該拿水圳出氣

2019-04-02 12:21

芭樂丟圳溝！大陸來訂42貨櫃芭樂 韓國瑜：彷彿及時雨

2019-04-02 16:45

交長拍板 桃園蘆興南路增設交流道

2019-04-02 00:17

栽種上千棵花旗木 嘉義竹崎118線河堤花開

2019-04-02 09:37

春吶出走移師高雄 墾丁春假訂房年減2成

2019-04-01 21:10

銅鑼千株桑葚免費採 晚到就沒了

2019-04-02 12:19

高市大寮所女警流利外語 助菲籍母子尋親

2019-04-02 12:50

深埋地底古蹟重見天日 新竹水道取水口展示館啟用

2019-04-02 14:28

芭樂丟棄高雄美濃水圳引起重視 商販：沒賣完才丟掉

2019-04-02 17:07

東豐綠廊砍樹挨轟 中市府：前朝發包

2019-04-01 23:25

陳吉仲：芭樂價格一周內回穩 否則可把我攆走

2019-04-02 16:47

為了解遷村問題和勞工心聲 韓國瑜4月要夜宿大林蒲

2019-04-02 15:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top