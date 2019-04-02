1、2月降雨不佳 竹縣尖石水蜜桃列天災救助地區

2019-04-02 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



由於1、2月降雨不佳，新竹縣尖石鄉水蜜桃農民反映收成差，因旱災受損的面積達30公頃，經報中央會同縣府會勘，農委會公告自4月2日起至4月11日止，受理農民申請農業天然災害現金救助，每公頃補助9萬元，降低農民受損，並協助復耕。

新竹縣政府農業處長邱世昌表示，尖石鄉水蜜桃種植面積約100多公頃，產地集中在泰崗、秀巒、鎮西堡，由於新竹縣1、2月降雨少，旱災讓許多水果無法開花，導致收成不佳，尖石鄉的5月早桃著果成效不良，損失慘重。

邱世昌指出，除5月早桃外，7月桃預計也會在此時開花，但嚴重旱災令農民難以因應，受災面積達30公頃，損害程度25％，已超過法定20％規模。

此次救助額度為每公頃9萬元，救助對象需符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民，損害率達20％以上者，長期作農產品於同曆年，以救助1次為限。