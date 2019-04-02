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1、2月降雨不佳 竹縣尖石水蜜桃列天災救助地區

2019-04-02 17:26聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

由於1、2月降雨不佳，新竹尖石鄉水蜜桃農民反映收成差，因旱災受損的面積達30公頃，經報中央會同縣府會勘，農委會公告自4月2日起至4月11日止，受理農民申請農業天然災害現金救助，每公頃補助9萬元，降低農民受損，並協助復耕。

新竹縣政府農業處長邱世昌表示，尖石鄉水蜜桃種植面積約100多公頃，產地集中在泰崗、秀巒、鎮西堡，由於新竹縣1、2月降雨少，旱災讓許多水果無法開花，導致收成不佳，尖石鄉的5月早桃著果成效不良，損失慘重。

邱世昌指出，除5月早桃外，7月桃預計也會在此時開花，但嚴重旱災令農民難以因應，受災面積達30公頃，損害程度25％，已超過法定20％規模。

此次救助額度為每公頃9萬元，救助對象需符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民，損害率達20％以上者，長期作農產品於同曆年，以救助1次為限。

農業處也提醒，本次現金救助公告受理期限自4月2日起至4月11日止，受災農戶需攜帶土地所有權狀或土地登記簿謄本，或有效期間之土地委託經營或租賃契約書，及身分證、農會存款簿和印章，向轄區公所依限提出申請。縣府也會函文請公所動員人力，以加速現金救助時效，盡速完成救助作業協助農民復耕。

新竹縣1、2月降雨少，旱災讓許多水果無法開花，導致收成不佳，尖石鄉的5月早桃著果...
新竹縣1、2月降雨少，旱災讓許多水果無法開花，導致收成不佳，尖石鄉的5月早桃著果成效不良，損失慘重。圖／新竹縣政府提供
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