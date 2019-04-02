兒童節哪裡去？新竹各家飯店結合親子活動推優惠

2019-04-02 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



「兒童節來了！」新竹市各家飯店用創新經營手法吸客衝出住房率，新竹國賓飯店推出「一童七淘趣」結合遊樂園、老爺酒店則推在地深度旅遊、喜來登辦波波同樂會、竹湖暐順麗緻文旅結合兒藝節活動，用藍海策略開創市場。

新竹國賓大飯店針對兒童推出「一童七淘趣」住房專案，依房型人數可任意搭配新竹四大樂園門票，包含有六福村主題樂園、小人國主題樂園、小叮噹科學主題樂園、綠世界生態農場，搶攻親子市場。本月4日至7日期間入住孩童，入住時可參加「兒童歡樂一把抓」活動，任意抓取綜合糖果餅乾，一次抓起全可帶走。凡持房卡至一樓服務中心皆可免費騎乘可愛的「賓賓小馬」。

新竹豐邑喜來登大飯店以結合深度旅遊、及親子套房搶攻親子市場，客房成長率比起去年成長。這次兒童節推出「波波同樂會」搭配住房專案，在3月初推出時已銷售一空。不過，目前適逢周年慶活動，也有餐飲和住房優惠。

竹湖暐順麗緻文旅公關總監黃詩琪表示，竹湖暐順麗緻文旅結合新竹市政府兒藝節，在4日至5日兒藝節現場到竹湖暐順麗緻文旅攤位，前50名者贈送6+PLAZA大型拌混泥土車扭蛋券一張。另外，4日至7日入住童樂園動物派對專案房型，送木樂地體驗券。