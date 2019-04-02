下個網紅就是你！新竹縣文化局徵桐花大使行銷桐花祭

2019-04-02 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



下個網紅就是你！新竹縣客家桐花祭系列活動4月20日起開跑，為了讓活動更有吸引力，文化局舉辦新竹縣客家桐花大使徵選活動，將選出男、女各一名，獲獎者將獲得形象代言獎金 1 萬元、多項精緻好禮及桐花大使證書，還有機會成為新一代網紅。

新竹縣知名的桐花步道有芎林鄉鹿寮坑步道、橫山鄉大山背步道、寶山鄉迴龍步道、北埔水磜步道、峨眉獅頭山步道、竹北市仁和步道等。文化局長李猶龍表示，為有效行銷縣轄客家桐花祭系列活動，文化局在4月10日至5月6日止，辦理新竹縣客家桐花大使徵選活動，歡迎熱愛客家文化的民眾踴躍報名參加。

李猶龍指出，參加新竹縣客家桐花大使徵選競賽，需以新竹縣桐花祭系列活動、桐花步道、在地美食及景點推廣介紹為題，包含自我簡介，拍攝3分鐘以內的新竹縣桐花祭宣傳影片，即可參加。

入圍第一階段的參賽者系列影片，將於5月13日起至26日，在桐花祭粉絲專頁進行第二階段票選。活動報名資格不限性別、戶籍，只要年滿18歲，會說客語、熱愛客家文化的民眾都可報名，請民眾發揮創意和個人魅力，拍下3分鐘的新竹縣桐花祭宣傳影片，活動詳情可到文化局官網查詢。

2019新竹縣客家桐花祭，4月20日至21日首先在關西東安古橋熱鬧登場，不但有輕旅行、音樂會、夜晚燈光秀等活動，多元呈現「台灣經典小鎮」關西之美。