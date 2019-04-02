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諸葛四郎大型客家故事劇 兒童節桃園內壢登場

2019-04-02 15:56聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市政府客家事務局首度在4月4日兒童節晚間7點，在內壢火車站後站廣場，與紙風車劇團聯合呈獻「諸葛四郎」大型客家故事劇，除免費觀賞自由入座，現場每人將發放一個特製角色面具，邀請大小朋友前來體驗，與眾不同的兒童節之夜。

經典漫畫「諸葛四郎」是由客籍漫畫家葉宏甲所繪製，曾經風靡全台，也是許多5、60代民眾共同的童年情感與記憶，並創造出台灣本土漫畫最輝煌的年代。現由紙風車劇團取得授權，改編成兒童舞台劇，並融合客家語言及文化，以不同風貌於舞台上呈現。

故事的序幕是，公主被魔鬼黨逼迫戴上拿不下的面具，還留下一封神秘的信件，信件上寫著要解開面具，僅能用皇宮的寶劍來交換。主角諸葛四郎總是為人民仗義執言，這次將憑著智慧和勇氣，與魔鬼黨展開鬥智鬥武的冒險路程。在少年真平與現場觀眾協助下，一同突破難關。

紙風車劇團所改編成兒童舞台劇，以劇場藝術結合數位多媒體現代科技，將傳統戲劇搭配現代舞蹈，帶給觀眾視覺及聽覺的雙重震撼，並透過冒險故事的情節起伏，利用特製面具提升觀眾的參與感。歡迎大小朋友在4月4日兒童節，到內壢火車站後站廣場，一同體驗經典漫畫諸葛四郎的魅力，更能從精彩的戲劇之中學習客語，感受客家文化迷人之處。

紙風車劇團諸葛四郎大型客家故事劇，將在4月4日兒童節晚間7點，在桃園內壢火車站後...
紙風車劇團諸葛四郎大型客家故事劇，將在4月4日兒童節晚間7點，在桃園內壢火車站後站廣場演出。圖／桃園市客家事務局提供
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紙風車劇團諸葛四郎大型客家故事劇，將在4月4日兒童節晚間7點，在桃園內壢火車站後...
紙風車劇團諸葛四郎大型客家故事劇，將在4月4日兒童節晚間7點，在桃園內壢火車站後站廣場演出。圖／桃園市客家事務局提供
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紙風車劇團諸葛四郎大型客家故事劇，將在4月4日兒童節晚間7點，在桃園內壢火車站後...
紙風車劇團諸葛四郎大型客家故事劇，將在4月4日兒童節晚間7點，在桃園內壢火車站後站廣場演出。圖／桃園市客家事務局提供
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兒童節紙風車火車站
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