深埋地底古蹟重見天日 新竹水道取水口展示館啟用

2019-04-02 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



耗時4年多修復，「新竹水道取水口」展示館今天啟用。記者張雅婷／攝影 分享 facebook 新竹水道取水口1929年完工，是城市邁入用水現代化的重要里程碑，但後來曾經多年埋藏在新竹市區卻宛如廢墟，經過新竹市府耗時4年多修復，「新竹水道取水口」展示館今天啟用。場館介紹竹市水資源環境與建築故事，還有戶外攀岩溜滑梯與水池，成親子科普教育好所在，適合全齡層到訪。

日治時期新竹市工商活動日益繁榮，遂開始規劃新竹街水道建設，1929年取水口完工通水，為城市邁入用水現代化的重要里程碑，設備沿頭前溪隆恩圳，埋設6個集水井收集源水，抽到十八尖山，開始沉澱、過濾的淨水程序。新竹水道取水口見證新竹市的水資源史，極具文化資產價值，建築本身修復後更是相當好的歷史教育場域。

副市長沈慧虹表示，日治時期新竹水道取水口工程完工，這個城市才邁入使用自來水的時代，她說，水道取水口展示館的修復具有重要的歷史與教育意義。新竹水道取水口展示館內除呈現保存抽水機具，還推出「風生水起水資源環境教育特展」，讓場館成最佳科普教育場域。

文化局長黃竫蕙表示，新竹水道取水口展示館總工程經費約4千5百萬元，包括古蹟修復及室外景觀工程。取水口展示館內除介紹取水口歷史、建築特色，也以水資源為主題策展，科普教育結合當代互動藝術，教育民眾水知識。其中，高齡90歲的唧筒室是新竹市邁向現代化城市的主要見證，如今轉化成為水資源教育及親子共遊的場域，為新竹市古蹟活化再利用再添一範例。