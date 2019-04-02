新竹市西大路地下道超過40年 正妹議員爭取翻新

2019-04-02 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹市西大路地下道啟用至今超過40年，是連接前站與後站以及市區與科學園區等重要通道，但因年久導致地下道排水問題、環境老舊、牆面斑駁、結構剛性疑慮等。新竹市議員施乃如表示，將持續爭取儘速整修地下道，也將融入無障礙空間設計，更讓行動不便的輪椅族、幼兒推車族等有更安全的通行環境。

西大路地下道為連接前站與後站以及市區與科學園區等重要通道，車流量大，新竹市政府日前已完成前置規畫設計，對於改善道路鋪面、修補結構、改善內部空間壁癌漏水、美化牆面、改善公共通行空間、出入口指示等，都是市民對於西大路地下道所期盼的改變。

施乃如表示，針對西大路機車地下道滲水問題，也為服務處團隊隨時關心的部分，除通報工務處進行協助之外，服務團隊趁著深夜進行清除淤泥與雜草作業。隨著季節在春天前夕，就會發生機車道積水問題，造成騎士困擾，團隊也協助進行整理，提供舒適的通行空間。

市府工務處表示，西大路地下道連接西大路、林森路、南大路、寶山路，經專家學者及在地居民提供意見，工程內容包括，修補結構、改善路面和壁癌、漏水，美化牆面及加強空間照明、兩端出入口指示、標誌整合等。