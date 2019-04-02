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新竹市西大路地下道超過40年 正妹議員爭取翻新

2019-04-02 14:22聯合報 記者郭宣彣╱即時報導

新竹市西大路地下道啟用至今超過40年，是連接前站與後站以及市區與科學園區等重要通道，但因年久導致地下道排水問題、環境老舊、牆面斑駁、結構剛性疑慮等。新竹市議員施乃如表示，將持續爭取儘速整修地下道，也將融入無障礙空間設計，更讓行動不便的輪椅族、幼兒推車族等有更安全的通行環境。

西大路地下道為連接前站與後站以及市區與科學園區等重要通道，車流量大，新竹市政府日前已完成前置規畫設計，對於改善道路鋪面、修補結構、改善內部空間壁癌漏水、美化牆面、改善公共通行空間、出入口指示等，都是市民對於西大路地下道所期盼的改變。

施乃如表示，針對西大路機車地下道滲水問題，也為服務處團隊隨時關心的部分，除通報工務處進行協助之外，服務團隊趁著深夜進行清除淤泥與雜草作業。隨著季節在春天前夕，就會發生機車道積水問題，造成騎士困擾，團隊也協助進行整理，提供舒適的通行空間。

市府工務處表示，西大路地下道連接西大路、林森路、南大路、寶山路，經專家學者及在地居民提供意見，工程內容包括，修補結構、改善路面和壁癌、漏水，美化牆面及加強空間照明、兩端出入口指示、標誌整合等。

工務處表示，未來西大路地下道封閉施工，工期至少8個月，將造成交通衝擊，工務處會與交通處評估影響程度，研擬改道措施，規劃替代道路，減少對市民及用路人的不便。

新竹市西大路地下道啟用至今超過40年，環境老舊、牆面斑駁、結構剛性有疑慮等問題，...
新竹市西大路地下道啟用至今超過40年，環境老舊、牆面斑駁、結構剛性有疑慮等問題，議員施乃如將持續爭取儘速整修地下道。圖／施乃如團隊提供
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新竹市西大路地下道有排水問題、環境老舊、牆面斑駁、結構剛性疑慮等問題。圖／施乃如...
新竹市西大路地下道有排水問題、環境老舊、牆面斑駁、結構剛性疑慮等問題。圖／施乃如團隊提供
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新竹市西大路地下道有排水問題、環境老舊、牆面斑駁、結構剛性疑慮等問題。圖／施乃如...
新竹市西大路地下道有排水問題、環境老舊、牆面斑駁、結構剛性疑慮等問題。圖／施乃如團隊提供
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新竹市西大路地下道是連接前站與後站以及市區與科學園區等重要通道。圖／施乃如團隊提...
新竹市西大路地下道是連接前站與後站以及市區與科學園區等重要通道。圖／施乃如團隊提供
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施乃如服務團隊趁著深夜進行清除淤泥與雜草作業。圖／施乃如團隊提供
施乃如服務團隊趁著深夜進行清除淤泥與雜草作業。圖／施乃如團隊提供
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