全台首創 AI機器人「凱比」7月前進竹市公幼

2019-04-02 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市是全台第一個將機器人引進幼兒園與親子館，設置AI陪伴平台的城市，預計7月完成28所公幼裝設。記者張雅婷／攝影 分享 facebook 新竹市政府推動「新竹市親子及托幼場所AI陪伴平台建置」計畫，今天在大庄國小幼兒園舉辦AI KID START啟動記者會，透過AI智能機器人「凱比同學」，協助教師播放教學影片、動畫，及導入智慧教材，並將幼童學習情況回傳雲端，即時掌握孩童學習進度。

新竹市是全台第一個將機器人引進幼兒園與親子館，設置AI陪伴平台的城市；將在全市親子館和28所公幼引進AI陪伴平台，設置機器人 「凱比同學」與智慧教具。陪伴孩子的AI智能機器人「凱比同學」為「新竹市親子及托幼場所AI陪伴平台建置」計畫，由經濟部工業局前瞻數位建設輔助，地方政府提出智慧城市建設項目，工業局審核投標廠商，廠商與地方政府接洽合作產出「AI童樂館」平台。

副市長沈慧虹表示，特別感謝經濟部工業局和樂學網全力支持，「凱比同學」不只與孩子互動玩樂外，還能透過雲端掌握孩子學習狀況，對於有特殊發展及特殊專長的孩童，及早介入輔導，挖掘孩子未來更多可能性，她說，「凱比同學」去年底已進駐東區親子館，今年4月也將進入香山親子館，未來北區親子館也在規劃中，預計7月完成28所公幼裝設，每校將有兩位「凱比同學」。